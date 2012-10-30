توسعه عمرانی روستایی در راس برنامه های معاونت عمرانی استانداری اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد دوشنبه شب در نشست مشترک دهیاران، بخشداران و فرمانداران استان اصفهان با اشاره به اینکه روستاهای توسعه نیافته در گرو امکانات و خدمات عادلانه است، اظهار داشت: باید توجه برنامه‌ریزان منطقه‌ای و توجه دولتمردان به برنامه ریزی روستاها باشد.

وی با تاکید به اینکه دلسوزی مدیران بالادستی کفایت نمی کند و باید افراد مسئول در روستا برای خوشان برنامه داشته باشند، افزود: دهیاری‌ها از جمله مواردی است که در روستاها می‌توانند توسعه لازم روستا را فراهم و تغییرات کمی و کیفی ایجاد کنند

معاون عمرانی استاندار اصفهان تصریح کرد: محوری‌ترین برنامه‌ریزی‌ها توسط دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها که دلسوزترین افراد برنامه‌های روستایی است انجام می شود.

وی افزود: بهبود وضعیت روستاها در سیاست راهبری و نظارت دولت با مبانی روستایی است که باید یک برابری با جامعه روستایی و عشایری فراهم کند.

روستاها بازوی شهرها به شمار می‌روند

جمالی نژاد ادامه داد: روستاها بازوی شهر بوده و باید توسعه عادلانه برای توسعه شهر اصفهان که در گرو توسعه روستاها و شهرهای کوچک است، داشت.

معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: اگر دهیاری‌ها و روستاهای اصفهان توسعه پیدا کند خود شهر اصفهان نیز شاهد توسعه‌ای از این بیشتر می‌شود.

توسعه روستایی باید یکی از اصلی‌ترین دغدغه برنامه ریزان باشد

وی بیان داشت: باید توسعه روستایی به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه برنامه ریزان باشد چرا که عدم برنامه‌ریزی صحیح در نواحی روستایی موجب ضعف در سکونت‌گاه‌ها و مشکل مهاجرت را ایجاد می‌کند.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه در استان اصفهان با حجم زیادی از شهرهای میانی روبه‌رو هستیم، ادامه داد: کنترل شهرهای بزرگ و تقویت شهرهای کوچک و روستاها در رأس برنامه ها قرار دارد.