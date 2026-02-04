روستای جهانی شفیع آباد فرصت طلایی توسعه گردشگری کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موید محسن نژاد، شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از روستای شفیعآباد شهداد، به خبرنگاران گفت: انتخاب شفیع آباد بهعنوان بهترین روستای گردشگری جهان، افتخاری ملی و استانی است که میتواند جایگاه گردشگری کرمان را در سطح بینالمللی ارتقا دهد.
وی با اشاره به قرارگیری شفیعآباد در حاشیه بیابان جهانی لوت و برخورداری از ظرفیتهای منحصربهفرد طبیعی، فرهنگی، مردمشناسی و معماری افزود: این انتخاب جهانی، مسئولیت ما را در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی، توانمندسازی جامعه محلی و توسعه زیرساختهای گردشگری دوچندان میکند.
محسن نژاد، توسعه گردشگری روستایی و کویری را از محورهای مهم برنامههای استان کرمان برشمرد و تصریح کرد: شفیعآباد میتواند به الگویی موفق در تحقق گردشگری پایدار، ایجاد اشتغال محلی و رونق اقتصاد روستاهای هدف گردشگری استان تبدیل شود.
مدیر کل میراث فرهنگی کرمان همچنین بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی، مشارکت فعال جامعه محلی و همراهی مدیریت محلی برای صیانت از هویت فرهنگی و بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای گردشگری تأکید کرد و افزود: توسعه گردشگری در شفیعآباد باید در کنار حفظ اصالتهای فرهنگی، محیطزیستی و سبک زندگی بومی دنبال شود.
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