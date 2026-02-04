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۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲:۲۳

روستای جهانی شفیع آباد فرصت طلایی توسعه گردشگری کرمان است

روستای جهانی شفیع آباد فرصت طلایی توسعه گردشگری کرمان است

کرمان-مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان گفت: شفیع‌آباد به‌عنوان بهترین روستای گردشگری جهان، فرصت طلایی توسعه گردشگری کرمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موید محسن نژاد، شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از روستای شفیع‌آباد شهداد، به خبرنگاران گفت: انتخاب شفیع‌ آباد به‌عنوان بهترین روستای گردشگری جهان، افتخاری ملی و استانی است که می‌تواند جایگاه گردشگری کرمان را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.

وی با اشاره به قرارگیری شفیع‌آباد در حاشیه بیابان جهانی لوت و برخورداری از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد طبیعی، فرهنگی، مردم‌شناسی و معماری افزود: این انتخاب جهانی، مسئولیت ما را در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی، توانمندسازی جامعه محلی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری دوچندان می‌کند.

محسن نژاد، توسعه گردشگری روستایی و کویری را از محورهای مهم برنامه‌های استان کرمان برشمرد و تصریح کرد: شفیع‌آباد می‌تواند به الگویی موفق در تحقق گردشگری پایدار، ایجاد اشتغال محلی و رونق اقتصاد روستاهای هدف گردشگری استان تبدیل شود.

مدیر کل میراث فرهنگی کرمان همچنین بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت فعال جامعه محلی و همراهی مدیریت محلی برای صیانت از هویت فرهنگی و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های گردشگری تأکید کرد و افزود: توسعه گردشگری در شفیع‌آباد باید در کنار حفظ اصالت‌های فرهنگی، محیط‌زیستی و سبک زندگی بومی دنبال شود.

کد مطلب 6740118

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