تسهیل صدور روادید میان هند و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا، با اشاره به موافقت کابینه پاکستان با توافقنامه تسهیل صدور روادید میان دهلی نو و اسلام آباد گزارش داد: طبق قوانین جدید صدور روادید، فرد با دریافت یک روادید می تواند به پنج شهر در کشور دیگر سفر کند، این در حالی است که در قراداردهای پیشین بازدید از سه شهر مجاز بود.

توافقنامه تسهیل صدور روادید میان دهلی نو و اسلام آباد در جریان سفر اس ام کریشنا وزیر امور خارجه وقت هند به اسلام آباد در ماه سپتامبر امضا شد و روز گذشته اعضای کابینه پاکستان موافقت خود را با اجرای این توافقنامه اعلام کردند.



