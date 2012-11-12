افشای جزئیات محرمانه موشک تموز ساخت رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتض شب گذشته در گزارشی به نقل از منابع امنیتی جزئیات محرمانه موشک تموز ساخت رژیم صهیونیستی را که به طور گسترده در جنگ 33 روزه علیه لبنان و جنگ 22 روزه علیه نوارغزه استفاده شده را فاش کرد.

بنابراین گزارش، موشک تموز در اوایل دهه 80 ساخته شده و می تواند در فاصله 25 کیلومتری اهداف را با دقت بسیار بالایی هدف قرار دهد.

قبل از پرتاب این موشک از طریق یک سیستم الکترونیکی اهداف موردنظر را روی مانیتور به تصویر کشیده می شوند و با اقدام کاربر موشک بسوی هدف شلیک می شود.

گفته می شود رژیم صهیونیستی از این موشک در جنگهای اخیر برای هدف قرار دادن مواضع حزب الله لبنان و مقرهای پرتاب موشکهای قسام در نوار غزه استفاده کرده است.

این گزارش در حالی اعلام شده که منابع فلسطینی معتقدند با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات در فلسطین اشغالی، وضعیت نوارغزه پرنوسان و مخاطره آمیز است. بر این اساس، پس از حملات شدید علیه نوارغزه همچنان تهدیدات مقامات نظامی و سیاسی صهیونیست فروکش نکرده است.