محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه‌ترین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: طی ساعات بعد از ظهر امروز، سرعت وزش باد در نیمه جنوبی استان در حد متوسط پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فعالیت سامانه بارشی از اوایل وقت فردا به‌تدریج در سطح استان آغاز شده و موجب رگبار و رعد و برق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید، تندبادهای لحظه‌ای، ریزش تگرگ در برخی نقاط و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

به گفته سبزه‌زاری، طی روز یکشنبه بارش‌ها در مناطق شمالی و شرقی و نواحی مرتفع با شدت کمتر ادامه خواهد یافت و در سایر نقاط استان، صبحگاه مه رقیق و بعد از ظهر وزش باد متوسط همراه با تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: کاهش محسوس دما بین سه تا پنج درجه سانتی‌گراد در اغلب مناطق خوزستان از روز یکشنبه رخ خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین درباره وضعیت خلیج فارس بیان کرد: از روز شنبه تا اواسط روز دوشنبه به‌ویژه روز شنبه، شمال خلیج فارس مواج خواهد بود و در همان روز بارش پراکنده نیز رخ می‌دهد.

وی در پایان گفت: در شبانه‌روز گذشته اهواز با دمای ۲۷.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و دزپارت با ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند؛ همچنین اهواز در همین مدت به بیشینه دمای ۲۷.۸ و کمینه دمای ۱۳.۴ درجه سانتی‌گراد رسیده است.