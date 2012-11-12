برنامه سخنرانی‏ حسین انصاریان در محرم 91 اعلام شد

برنامهها به شرح زیر است: حسینیه هدایت واقع در میدان قیام شروع برنامه 7 صبح و موضوع سخنرانی محبت در قرآن و فرهنگ اهل بیت(ع) در این مراسم حجت الاسلام فلاح زاده به بیان احکام میپردازد.
حسینیه علوی خیابان کارگر شمالی پشت مسجد حضرت امیر 30/3 تا 30/4 عصر و موضوع سخنرانی «مؤمن از دیدگاه قرآن و روایات» است.
مسجد حضرت امیر خیابان کارگر شمالی بعد از نماز مغرب و عشاء با موضوع «تفسیر زیارت وارث».
حسینیه همدانیها 30/7 تا 30/8 شب در موضوع «مسئولیت انسان در زندگی دنیا».
حسینیه صاحب الزمان چهار راه کوکاکولا ساعت 30/9 تا 30/10 با موضوع «گناه در دیدگاه قرآن و روایات».
این برنامهها در دهه اول محرم هرکدام در ده روز برگزار میشود. همه سخنرانیها از شبکه قرآن و شبکه 3 سیما و شبکه تهران در روز بعد پخش میشوند و صوت و تصویر سخنرانیها در محل برگزاری به علاقمندان ارایه میشود.
