برنامه سخنرانی‏ حسین انصاریان در محرم 91 اعلام شد

برنامه‏ها به شرح زیر است: حسینیه هدایت واقع در میدان قیام شروع برنامه 7 صبح و موضوع سخنرانی محبت در قرآن و فرهنگ اهل بیت(ع) در این مراسم حجت الاسلام فلاح زاده به بیان احکام می‎پردازد.

حسینیه علوی خیابان کارگر شمالی پشت مسجد حضرت امیر 30/3 تا 30/4 عصر و موضوع سخنرانی «مؤمن از دیدگاه قرآن و روایات» است.

مسجد حضرت امیر خیابان کارگر شمالی بعد از نماز مغرب و عشاء با موضوع «تفسیر زیارت وارث».

حسینیه همدانی‏ها 30/7 تا 30/8 شب در موضوع «مسئولیت انسان در زندگی دنیا».

حسینیه صاحب الزمان چهار راه کوکاکولا ساعت 30/9 تا 30/10 با موضوع «گناه در دیدگاه قرآن و روایات».

این برنامه‏ها در دهه اول محرم هرکدام در ده روز برگزار می‎شود. همه سخنرانی‏ها از شبکه قرآن و شبکه 3 سیما و شبکه تهران در روز بعد پخش می‎شوند و صوت و تصویر سخنرانی‏ها در محل برگزاری به علاقمندان ارایه می‏شود.