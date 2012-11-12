کاهش 23 درصدی حیوان گزیدگی در شهرستان دیر

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فخرایی بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از آنجایی که سگ های ولگرد از مهمترین منابع بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان نظیر سالک، هاری و کیست هیتاتیک‌اند شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر اقدام‌های موثری در قبال این مسئله انجام داده است.

وی با بیان اینکه ابتلا به بیماری هاری یکی از مهمترین پیامدهای ناشی از گزش سگ به شمار می رود، افزود: بیماری هاری، نوعی بیماری عفونی حاد و کشنده ویروسی است که ویروس آن از طریق بزاق حیوان هار و از محل گاز گرفتگی وارد بدن می‌شود و در صورت ابتلا فرد به بیماری هاری، صد در صد کشنده است .

فخرایی اضافه کرد: هماهنگی بین دستگاههای درگیر در امر مبارزه با هاری ، آموزش برای بالا بردن سطح آگاهی جامعه و کارکنان فنی بخش بهداشت و درمان، پیگیری تشکیل کمیته اتلاف حیوانات زیانکار، تقویت سیستم مراقبت از افراد حیوان گزیده، تامین تجهیزات مورد نیاز و تامین مواد بیولوژیک و داروها از جمله اقدامات شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر در این زمینه بوده است .

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر با تاکید بر مراجعه افراد حیوان گزیده به مراکز بهداشتی درمانی برای دریافت واکسن هاری خاطرنشان کرد: اگر فردی مورد حیوان گزیدگی قرار گرفت باید فورا به مراکز بهداشتی درمانی محل سکونت خود مراجعه و برای مراقبت به شکل رایگان طی سه تا پنج نوبت درمانی، واکسن هاری دریافت کند .

وی ادامه داد: گزارش‌های آماری رسیده از مراکز بهداشتی درمانی نشان می‌دهد که در شش ماهه ابتدای سال جاری 54 درصد موارد حیوان گزیدگی در شهرستان دیر توسط سک اتفاق افتاده است و همچنین دراین مدت 32 مورد حیوان گزیدگی در شهرستان دیر رخ داده است .

فخرایی با بیان اینکه بیشترین موارد حیوان گزیدگی در مناطق شهری و در گروه جنسی مردان اتفاق افتاده است گفت : 78 درصد موارد حیوان گزیدگی در مناطق شهری و 75 درصد در گروه جنسی مردان اتفاق افتاده است .

وی خاطرنشان ساخت: گروه سنی زیر هفت سال با شش درصد کمترین و گروه سنی بالای 18 سال با 72 درصد بیشترین مورد حیوان گزیدگی را به خود اختصاص داده‌اند .

فخرایی با اشاره به کاهش بیست23 درصدی موارد حیوان گزیدگی در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته گفت: علی رغم موارد بالای حیوان گزیدگی طی سال‌های گذشته خوشبختانه تاکنون موردی از بیماری هاری در این شهرستان مشاهده نشده است که این مطب موید سیستم مطلوب کشف و مراقبت به موقع حیوان گزیده ها و درمان پیشگیری به موقع و سریع آن‌ها است.