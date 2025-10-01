به گزارش خبرنگار مهر، اصغر بحرانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین معضلات و مشکلات ناشی از افزایش جمعیت سگ‌های ولگرد، شیوع بیماری‌های قابل انتقال و مشترک بین حیوان و انسان نظیر بیماری هاری است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه بیان کرد: شعار روز جهانی هاری؛ «وقتشه! تو، من، باهم جامعه بدون هاری» به خوبی بیانگر اهمیت همکاری بین بخشی برای کنترل این بیماری و عوامل بروز آن است.

بحرانی روز هاری را فرصتی ارزشمند برای ارتقا آگاهی عمومی در خصوص این بیماری کشنده دانست و اظهار کرد: تعداد موارد حیوان گزیدگی در کشور در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۲۱ هزار مورد گزارش شده است که از این تعداد ۲۴ مورد در اثر ابتلا به هاری منجر به فوت شده است و در سال جدید نیز ۷ نفر در اثر ابتلا به هاری فوت شده‌اند.

وی افزود: حیوان گزیدگی در شهرستان گناوه در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۰۴ مورد و از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه تعداد ۲۲۵ مورد گزارش شده است که خوشبختانه با فعالیت ۲۴ ساعته پایگاه پیشگیری و مراقبت هاری واقع در شبکه بهداشت شهرستان گناوه و ارائه خدمات مراقبتی به همراه شروع ایمن‌سازی به‌موقع، مورد بروز بیماری هاری در شهرستان صفر بوده است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: با توجه آمار بالای موارد حیوان گزیدگی در سال گذشته و از ابتدای امسال لزوم اجرای اقدامات عملی بیش‌ازپیش احساس می‌شود و ضروری است در کنار فعالیت‌های آموزشی با موضوع پیشگیری از حیوان گزیدگی و اقدامات ضروری پس از مواجهه در گروه‌های جمعیتی با هدف افزایش سطح آگاهی عمومی، نیاز فوری است تا پیش از بروز حادثه ناگوار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مدیریت جمعیت حیوانات پرسه زن بخصوص کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد با هماهنگی اداره دامپزشکی اقدام به واکسیناسیون گسترده و جمع‌آوری این حیوانات کنند که به‌عنوان یک مطالبه و خواسته مردمی مکرراً از طرف شبکه بهداشت و درمان در جلسات شورای سلامت در فرمانداری از ادارات متولی پیگیری شده است.