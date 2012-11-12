  1. استانها
  2. یزد
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۱۸

فقیه زاده:

اجتماع بزرگ یزدیها در هشتم محرم در مسجد امیرچخماق

یزد - خبرگزاری مهر: مسئول شورای هیئات عزاداری استان یزد گفت: پیشنهاد شده تا در هشتم محرم در مسجد امیرچخماق حضوری گسترده داشته باشیم تا حماسه ای بزرگ در حسینیه ایران برای عزاداری امام حسین (ع) خلق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی فقیه ‌زاده عصر دوشنبه در گردهمایی طلایه داران اقامه فرهنگ عاشورا در مسجد حظیره یزد اظهار داشت: برای برگزاری این مراسم بزرگ، مجوزها تایید شده و امیدواریم امسال بتوانیم برنامه ‌ای در خور استان یزد که به شهر حسینیه ها معروف است، ارائه دهیم.

وی افزود: در زنجان در روز تاسوعا 55 سال است که برنامه ای عظیم در خیابانها برگزار می شود و همه از استاندار تا بقیه مسئولان و مردم پای برهنه در آن حضور دارند و 55 هزار گوسفند قربانی می کنند که می خواهیم در یزد نیز نظیر این برنامه را اجرا کنیم.

وی همچنین عنوان کرد: 80 درصد هیئت‌های مذهبی استان یزد سال گذشته نماز ظهر عاشورا را برپا کردند و امسال نیز می‌خواهیم این مراسم توسط 100 درصد هیئت‌ها اجرا شود.

فقیه زاده با اشاره به اینکه امسال بهترین مداحان، بهترین هیئت های عزاداری و ... معرفی و تجلیل می شوند، گفت: امسال به 14 مداح و 14 پیر غلام هدایای ارزشمندی اهدا می‌شود.

وی همچنین از پیگیری شورای هیئات مذهبی برای پیگیری ایجاد قطعه ای برای مداحان و پیرغلامان در خلد برین خبر داد.

کد مطلب 1742292

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها