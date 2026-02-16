فرمانده ارتش لبنان از زمان بر بودن طرح انحصار سلاح خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، رودلف هیکل، فرمانده ارتش لبنان در جریان جلسه ای در هیئت وزیران این کشور اعتراف کرد: طرح حصر سلاح در شمال رود لیطانی ممکن است بین ۴ تا ۸ ماه و شاید بیشتر زمان ببرد تا به‌طور کامل اجرا شود.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود افزود: عوامل متعددی مانع تکمیل طرح حصر سلاح در جنوب لیطانی شده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها، تجاوزات اسرائیل است.

در همین حال، خبرنگار شبکه المیادین نیز گزارش داد ارتش لبنان با انتشار در چهار نقطه مرزی جدید در شهرک کفرکلا، حضور خود را در مناطق مرزی تقویت کرده و همچنین یک نقطه استقرار جدید در جنوب منطقه خلة المحافر در حاشیه شهرک العدیسه ایجاد کرده است.