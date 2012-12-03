آرامش بانوی ایرانی در پناه عفاف/حجاب ریشه در فرهنگ و سنن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجاب نیز مانند سایر آداب و رسوم در طول تاریخ فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده و البته گاهی با اعمال سلیقه از طرف حاکمان وقت تشدید یا تخفیف یافته ولی هیچ گاه به طورکامل از بین نرفته است و اگر به لباس های ملی کشورهای جهان بنگریم، به خوبی حجاب و پوشش را در آنها مشاهده می کنیم.

تاثیر حجاب بر باطن انسان

فرید محمدی مقدم کارشناس کارگروه عفاف تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میان حجاب وعفاف از نظر معنی و مفهوم تفاوت است زیرا حجاب به کیفیت و چگونگی پوشش ظاهری مربوط می شود و عفاف از ویژگی های باطنی و درونی انسان است.

وی می افزاید: رابطه حجاب و عفاف همانند رابطه ظاهر وباطن است وظاهر انسان بر باطن تاثیر شگفت آوری دارد.

مسئول کارگروه عفاف و حجاب تبلیغات اسلامی خراسان رضوی می گوید: از دیدگاه شریعت هر عفیفی باید با حجاب باشد اگر چه ممکن است عکس آن صادق نباشد.

وی بیان می کند: ممکن است برخی از حجاب داران عفیف نباشند لیکن خود را عفیف جلوه دادن بهتراست از اظهار بی عفتی است.

محمدی مقدم می افزاید: پرورش صفات اخلاقی یک قانون عام و فراگیر وجود دارد و آن اینکه اگر دارای یکی از صفات کمال نیستید سعی کنید در ظاهر خود را به آن بیارایید.

حفاظت از ارزش وجودی زن

وی می گوید: ما انسان ها برای نگه داری از چیزهای با ارزش مان آنها را در یک حفاظ و پوشش متناسب قرار می دهیم به عنوان مثال طلا وجواهر اتمان را در گاو صندوق می گذاریم و برروی اتومبیل نو و گران قیمت چادر می افکنیم.چرا؟

محمدی مقدم در پاسخ می گوید: حتی بچه ها هم پاسخ آن را به خوبی می دانند و آن کلمه زیبای "حفاظت" است حفاظت از ماشین حفاظت ، حفاظت از باغ وخانه و حفاظت از طلا و جواهرات .

وی می افزاید: حجاب اسلامی هم همان خاصیت حفاظت را دارد ولی پرسش اساسی این است حفاظت از چه چیز است که در حجاب به آن اهمیت می دهیم.

وی ادامه می دهد: حفاظت از گوهر بسیار گران بهای "عفت وپاکدامنی" که هزاران بار پر ارزش تر از طلا وجواهرات و باغ و خانه و ماشین است.

محمدی مقدم می گوید: اگر عفت آسیب ببیند انسانیت و شرافت انسان آسیب می بیند و این برای حیات آدمی در این جهان و در جهان دیگر بسیار زیانبار است.

حجاب و آزادی

مسئول کار گروه عفاف تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان می کند: شخص با حجاب مظهر عفاف شناخته شده و مزاحمی ندارد و آزادانه در پی کارها و مسئولیت های خویش می رود، این آزادی به معنای بی بندو باری و هرزگی و افسار گسیخته است.

وی تاکید می کند: حجاب در صحنه اجتماع نه تنها آزادی زنان را محدود نمی سازد بلکه شرکت موثر ومعقول آنها را در فعالیت های علمی، تربیتی و اجتماعی آسان می کند.

این کارشناس مذهبی بیان می کند: جدیدترین مطالعات در غرب نشان می دهد، پوشش سر وحجاب زنان نه تنها باعث ریزش موها نمی شود بلکه به حفظ مونیز کمک می کند.

وی می افزاید: در این تحقیق به زنان توصیه می شود که برای حفظ سلامت مویشان ، آن را بپوشانند ، تا از ذرات گرد و غبار و دیگر آلاینده های موجود در هوا محفوظ بماند.

وی در توضیح بیشتر می گوید: پوشاندن سر به حفظ مو در برابر تغییرات آب و هوایی به ویژه در برابر رطوبت که در ضعیف شدن مو موثر است کمک می کند.

حجاب و استحکام خانواده

کارشناس کارگروه عفاف تاکید می کند: پاکدامنی زنان در تحکیم و استوار ماندن خانواده نیز تاثیر بسزایی دارد از آن جهت که زن با حجاب در محیط خارج از زندگی زنا شویی به جلوه گری نمی پردازد.

وی با بیان اینکه با حفظ حجاب زن محبتش را به شوهرش اختصاص می دهد می گوید: حفاظت زن از گوهر وجودی خویش سبب نشاط در زندگی و در نتیجه استحکام و استواری خانواده می شود.

وی می افزاید: در کنگره سراسری "خانواده و مشکلات جنسی "مطرح شد که 50 در صد از طلاق ها به خاطر مشکلات جنسی و عدم ارضای غریزه است و از آنجا که بد حجابی در به هدر رفتن غریزه جنسی تاثیر گذار است بسیاری از طلاق ها ریشه در بد حجابی دارد.

حجاب در ادیان مختلف

حجاب در همه ادیان الهی مورد توجه قرار گرفته است و هم در اسلام وهم در زرتشت، مسیحیت و یهودیت این امر وجود داشته و مورد تاکید قرار دارد.

حجت الاسلام محمدی مقدم تصریح می کند: رواج حجاب در بین زنان قوم یهود مطلبی نیست که کسی بتواند آن را انکار کند و یا مورد تردید قرار دهد مورخین نه تنها به مرسوم بودن حجاب در بین زنان یهود سخن گفته اند بلکه به افراط ها و سخت گیری ها ی بی شمار آنان در این زمینه نیز تصریح کرده اند.

وی با اشاره به دوکتاب " حجاب در اسلام" و "تاریخ ویل دورانت" بیان می کند: در این دو کتاب ذکر شده که زنان یهود دوشیزگانی محجوب، همسرانی ساعی، مادرانی پر زا و امین بودند از آنجا که زود وصلت می کردند فساد به حداقل می رسید.

این کارشناس عفاف و حجاب می افزاید: مسیحیت نیز بر پوشیدگی زنان تاکید می کند ودر انجیل آمده است که " برای زنان شرم آور است که با سر برهنه در اماکن عمومی ظاهر شوند و پوشش گیسوی زنان این معنی را دارد که او زیبایی اش را فقط برای همسرش نگاه داشته است".

وی توضیح می دهد: " آشو زرتشت" با توصیه ها و اندرزهای خود کوشیده است تا پایه های حجاب را که زنان ایرانی به عنوان یک فرهنگ ملی در ظاهر عرف خود رعایت می کنند، در عمق روح آنان متحکم سازد و جامعه خویش را در برابر امکان مشکلات اخلاقی بیمه کند.

وی ادامه می دهد: در کتاب مقدس زرتشتیان آمده است: "همگی سر را می پوشانیم و همگی به درگاه تو نماز به جای می آوریم."

اسلام و حجاب

وی در توضیح بیشتر از برداشت حجاب در دین اسلام می گوید: در دین مقدس اسلام حجاب وپوش همیشه یک شکل ندارد و آنچه برای زنان واجب شده است پوشاندن تمام بدن به جز گردی صورت و دستها و تا مچ تا دست.و انتخاب مدل آن بر عهده فرهنگ ها و آداب ورسوم ملتها گذاشته شده است تا حکم قرآن را براساس پیشینه فرهنگی خود اجرا کنند.

وی می افزاید: زنان مسلمان در ایران چادر، در عربستان عبائیه و در هندوستان و پاکستان " نقاب" می زنند.

حجاب و رنگ ها

وی در رابطه با انتخاب رنگ برای حجاب می گوید: روان شناسان معتقدند بعضی رنگها صفات زنانه و برخی مردانه دارد وتاثیر مستقیم بر رفتار افراد دارند و اطرافیان شما مطابق با رنگی که لباستان دارد واکنش نشان می دهند.

وی می افزاید: در روان شناسی رنگها هر رنگی زبانی دارد و زبان رنگ سیاه بیانگر فاصله و مرز است ، زنان پاکدامن با استفاده از پوشش سیاه این پیام را به مردان نامحرم منتقل می کنند که میان من و شما فاصله و مرز است و تا جایی که گفته اند: رنگ سیاه به معنای" نه" است".

این کارشناس فرهنگی می گوید: رنگ مشکی مفاهیم متعددی دارد از آن جمله مشکی یعنی عظمت و ابهت، دانایی، اقتدار را در خود دارد.

وی تاکید می کند: مشکی یعنی آرامش چه اینکه خداوند در قرآن می فرماید:" شب را تاریک وسیاه آفریدیم تا در آن آرام گیرید".

این کارشناس فرهنگی بیان می کند: پیامبر گرامی اسلام در سه جا عمامه مشکی به سرگذاشتند، خواستگاری حضرت خدیجه، در فتح مکه و در روز عید غدیر.

حجاب در ادیان مختلف تحریف شد

حجاب در بین بیشتر ملت ها معمول بوده و اختصاص به مذهب و ملت خاصی ندارد به طوری که تمام ادیان الهی پوشش و حجاب را بر زن واجب دانسته اند اما اگر امروز نشانی از واجب بودن و رعایت حجاب را در بین پیروان آن ادیان نمی بینیم، نشانه تحریف آنهاست.

حفظ آرامش زن در برابر دریای مواج تمایلات توسط پوششی آسمانی امکان پذیر است که زن را از تبدیل شدن به کالا نیز مصون می دارد.

حجاب نه تنها مایه آرامش زن است بلکه امنیت و آرامش را برای اجتماع دارد و تنها سنگری که زن را از تیررس نگاه های زهر آلود حفظ می کند.

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گزارش: زهره رنگ آمیز