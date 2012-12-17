به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا معصومی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم سمپوزیوم بررسی آسیب های ناشی از حوادث و راهکاریهای پیشگیری برای رسیدن به جامعه ای ایمن که در سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، با بیان اینکه بعد از چین دومین کشور ایمن در دنیا هستیم، اظهار داشت: سالانه یک و نیم میلیون نفر به اورژانس های سراسر کشور مراجعه می کنند.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور گفت: سال 82 همت خوبی برای ایمن سازی شهر و جاده صورت گرفت و در سال 86 اولین جامعه ایمن با رتبه 115 معرفی شد و امروزه دومین کشور دارای جامعه ایمن در دنیا هستیم.



بعد از چین دومین کشور ایمن در دنیا هستیم



معصومی گفت: بعد از چین دومین کشور ایمن در دنیا هستیم و 12 درصد علت مرگ ها حوادث هستند که طی چند سال اخیر این درصد افزوده شده است.



وی با اشاره به اینکه سالیانه یک میلیون و 300 هزار نفر به علت حواث فوت می کنند، اضافه کرد: مرگ های مدیترانه شرقی 11 درصد است، 485 مورد فوتی یعنی 93 نفر به ازای هر 100 هزار نفر است.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور تصریح کرد: در خصوص حوادث ترافیک اکثر افرادی که در این حوزه فوت می کنند سنین 15 تا 29 است که زیر 15 و بالای 29 دومین عامل است که اصلاً قابل مقایسه نیست.



مراجعه یک و نیم میلیون نفر در سال به اورژانس های کشور



وی گفت: سالانه 1 ونیم نفر به علت حوداث به اورژانس های کشور مراجعه و خدمات طبی دریافت می کنند و نیمی از این افراد حوادث ترافیکی است.



وی با بیان اینکه قشر آسیب پذیر ما مردها هستند، اضافه کرد: حوادث ترافیکی نخستین علت بار بیماری ها، دومین علت سال های از دست رفته عمر به علت ناتوانی و سومین علت سال های از دست رفته عمر به علت مرگ زودرس است.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور با اشاره به اینکه ثبات قوانین بسیار مهم است، اظهار داشت: طی دو سال گذشته روند اجرایی رسیدگی به جرایم رانندگی به کاهش تلفات بسیار کمک است.



معصومی گفت: امروز فردی کمربند را به خاطر جریمه نشدن نمی بندد بلکه این امر به فرهنگ تبدیل شده است.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور ادامه داد: تعداد پایگاه های ما طی 6 سال گذشته دو نیم برابر شده و پوشش ما 57 درصد شده است.