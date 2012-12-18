کورسوی امید برای انتقال کارخانه سرب و روی زنجان/ مدیران سکوت را شکستند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اظهارنظرهای مختلف مسئولان که برخی آنها پس از مدتها سکوت به این نتیجه رسیده اند که در قبال سلامت جامعه مسئولند و باید سکوت را بشکنند، دیگر جای شکی در انتقال این واحد از شرق زنجان به نزدیکی روستای چپ چپ و مجهز کردن این کارخانه به تجهیزات روز صنعت سرب و روی دنیا باقی نمی گذارد.

هیچ صنعتی آن هم در قالب گسترده همانند سرب و روی صد درصد پاک نیست ولی می توان با مجهز کردن دستگاهها و منطبق کردن آن با اصول زیست محیطی نسبت به کاهش آلایندگی این بخش از صنعت اقدام کرد.

رئیس سازمان معدن و تجارت استان زنجان در خصوص روند انتقال کارخانه سرب و روی می گوید: در بحث انتقال شرکت سرب و روی زمینی در 60 کیلومتری جاده زنجان - تبریز در نظر گرفته شده است.

به گفته علی معصومی از شهریورماه سال گذشته اقداماتی مانند تأمین برق، حفر چاه عمیق، تامین فضای سبز، فنس کشی به طول 4 کیلومتر، کاشت 5 هزار اصله نهال، ایجاد مخزن آب زیرزمینی و خریداری چاه عمیق انجام گرفته است.

وی از انجام مطالعاتی در زمینه تکنولوژی جدید "اینتک" به منظور استفاده در سایت جدید شرکت ملی سرب و روی ایران خبر می دهد و می گوید: با توجه به اینکه در آن منطقه نیز سکونت وجود دارد و روستاها در حال توسعه هستند باید برنامه ریزی ها طوری باشد که مشکلات در سایت جدید نیز ایجاد نشود.

فراز و نشیب در زمینه انتقال کارخانه سرب و روی

این گفته های معصومی در حالی صورت می گیرد که محمد رئوفی نژاد بارها به مسئولان نسبت به انتقال سریع کارخانه به نقطه جدید تاکید کرده هرچند این را هم باید یادآور شد که چرا بعد از چند سال باز هم برخی مسئولان به یاد انتقال کارخانه سرب و روی زنجان به نقطه جدید افتاده اند.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه 10 هکتار زمین برای محل دفع پسماندهای شرکت سرب و روی اختصاص یافته می گوید: کارخانه سرب و روی زنجان و پسماندهای آن باید هرچه سریعتر به منطقه جدید واگذار شده در اراضی چپ چپ منتقل شود.

محمد رئوفی نژاد یادآور می شود: دهه فجر سال 88 زمین مناسبی در اراضی چپ چپ برای انتقال این شرکت به شرکت سرب و روی واگذار شد و قرار بود که در بهمن ماه 90 به بهره برداری برسد که کوتاهی شده است.

دو سال پیش کلنگ زنی انتقال کارخانه سرب و روی به محل جدید انجام شد

استاندار زنجان گفت: دو سال پیش در همین زمین کلنگ زنی انجام شد ولی این شرکت هیچ گونه کاری انجام نداده و اقدامات خود را برای انتقال و جابجایی لحاظ نکرد و در این راستا برای رفاه و راحتی مردم با کسی شوخی نداریم.

رئوفی نژاد گفت: جابجایی شرکت سرب و روی از دغدغه ها و خواسته های مردم است و مدیران این شرکت هرچه سریعتر باید اقدامات لازم برای جابجایی را انجام دهند.

وی تاکید کرد: دو اقدام اساسی برای جابجایی این شرکت انجام گرفت و در این راستا زمین فعلی که این شرکت در آن مستقر است، تغییر کاربری داد.

استاندار زنجان گفت: شش هکتار زمین برای انتقال واحد سرب این واحد اختصاص یافته است و تعیین شد که واحد روی فعلی به دندی و یا به محل جدید واگذار شده تحویل داده شود.

نماینده شرکت سرب و روی هم سخنان استاندار زنجان را به نوعی دیگر تکرار می کند و یادآور می شود: تصمیم‌گیری پیرامون انتقال شرکت از سال 88 با حمایت سازمان استاندارد شروع شده و در سال 89 زمینی برای محل انتقال شرکت که 500 هکتار می‌باشد در نظر گرفته شده است و در پایان تابستان 90 زمین به شرکت واگذار شد تا اقدامات لازم انجام بگیرد.

علیرضا عباس‎نیا می گوید: محل جدید دفن پسماندهای شرکت ملی سرب و روی ایران پاسخگوی همه پسماندهای استان است و در مجموع 5 میلیون تن پسماند در حال حاضر در استان زنجان وجود دارد که می تواند مورد استفاده تکنولوژی جدید اینتک قرار گیرد.

تا نهایی شدن طرح انتقال شرکت ملی سرب و روی ایران به محل جدید، کارخانه های این شرکت فعال هستند

عباس نیا با تاکید بر اینکه تا نهایی شدن طرح انتقال شرکت ملی سرب و روی ایران به محل جدید، کارخانه های این شرکت فعال هستند، ادامه می دهد: به منظور رفع نگرانی ها در زمینه آلودگی های این شرکت اقدامات زیادی صورت گرفته است.

وی در حالی از نصب غبار سنج آنلاین در دودکش ها و کنترل خروجی پساب ها خبر می دهد که برخی اظهارنظرهایی از سوی مسئولان و شهروندان زنجانی در تضاد با آن است.

وجود عناصر سنگین در برگ درختان گلابی، گیلاس و سیب طبق نتایج نمونه برداریهای به عمل آمده به تایید می رسد و در درختان غیرمثمر هم به موجب نتایج مطالعات پژوهشی سال 1387 مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، این آلودگی به تایید رسیده است و در گیاهان موجود میزان آلودگی سرب و روی و کادمیوم به فراوانی مشاهده شده است.

مسئول آزمایشگاه اداره کل حفاظت از محیط زیست با اشاره به اینکه آماده سازی زیرساخت ها در منطقه چپ چپ برای جابجایی پسماندهای کارخانه در حدود یک ماه طول خواهد کشید، یادآور شد: مشکل اصلی که در حال حاضر در رابطه با صنعت سرب و روی وجود دارد این است که طول عمر تاسیسات کارخانه سرب و روی به پایان رسیده است و اکثرا فرسوده شده است به طوری که این تجهیزات دیگر جوابگوی ادامه کار نیست و اگر این کارخانه بخواهد در همین محل فعلی به ادامه کار بپردازد باید به تغییر و اصلاح زیرساخت هایش بپردازد و یا اینکه موضوع انتقالش با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی ادامه داد: ما در شهری زندگی می کنیم که در فاصله حدود 5 کیلومتری آن شهرک تخصصی روی با حدود 46 واحد صنعتی، در فاصله 6 تا 7 کیلومتری مجتمع ذوب ناجی با حدود 46 واحد ذوب مس، در فاصله 3 کیلومتری جنوب شهر یک شهرک صنعتی با حدود 273 واحد صنعتی قرار دارد و شهرک صنعتی شماره دو نیز در جنوب غرب زنجان است که همگی باعث می شوند ما روز به روز با مشکلات عدیده ای مواجه باشیم. بنابراین نمی توان انتظار داشت که محیط زیست به تنهایی بتواند تمام مشکلات مربوط به آلایندگی این صنایع را برطرف کند.

بی شک در این میان نقش متولی اصلی بهداشت و سلامت جامعه یعنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی نقشی تعیین کننده است.

از سوی دیگر گفته های مسئولان محیط زیست و سایر مسئولان مرتبط با امر انتقال کارخانه سرب و روی بالاخره باعث شده دکتر رحیم سروری زنجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان که از روند طرح موضوع آلودگی شرکت سرب و روی و تاثیر آن بر روی سلامت و بهد اشت شهر زنجان ناراحت بود، سکوت خود را بشکند.

رحیم سروری زنجانی به نقش تأثیرگذار فلزات سنگین در حجم‌های بالا بر سلامت عمومی اشاره کرد و گفت: مطالعات حاکی از آن است که منابعی مانند خاک، میوه ‌جات و درختان مثمر در زنجان دارای میزان عناصر سنگین بیش از حدمجاز است.

وی افزود: خوشبختانه شبکه آب شهری از این افزایش تأثیری نگرفته است اما آنچه مسلم است این است که ما مصرانه اعتقاد داریم که این کارخانه باید طبق جدول زمان‌بندی به محل جدید انتقال یابد.

شرکت سرب و روی زنجان که بنا به مطالب عنوان شده از سوی مسئولان بدون اخذ مجوزهای لازم از محیط زیست در محل حاضر مستقر است همواره صحنه بحث های کارشناسی و حتی غیرکارشناسی که بعضا غرض ورزانه بوده نیز بوده است که لزوم انتقال این کارخانه به محل دیگر را همواره مورد تاکید قرار می دهد.

بر اساس مستندات موجود سرانجام در سالهای پایانی دهه 80 با رایزنی های متعدد و پیگیری های مکرر و تبیین و تشریح اثرات زیانبار فعالیت شرکت در تهدید بهداشت عمومی، انتقال کامل مجموعه کارخانجات سرب و روی در جلسه مورخ 7/11/87 کمیته بررسی انتقال کارخانه، از محل فعلی به محل متناسب با ضوابط و معیارهای استقرار صنایع در حضور استاندار به تصویب حاضرین می رسد.



اداره کل محیط زیست استان زنجان از همان ابتدا به رغم مخالفت با استقرار کارخانه در محل حاضر در راستای تامین سلامت و بهداشت عمومی همواره نحوه فعالیت کارخانه را تحت پایش و کنترل مستمر خود قرار داد و با ابلاغ ضوابط محیط زیست در ادوار مختلف با صدور اخطاریه، مدیران شرکت را به نصب تجهیزات کنترل کننده آلودگی (فیلتر) بر روی خروجی دودکش ها و انسداد خروجی کانال منتهی به رودخانه زنجانرود تا حدود زیادی از تسری آلودگی به سایر نقاط جلوگیری کرد ولی در برخی موارد فعالیت شرکت در ایام بارندگی از طریق سر ریز شدن فاضلاب و عدم مدیریت بهینه در نگهداری فیلترهای منصوبه و دفع غیراصولی پسماندها با ایجاد آلودگی در منطقه مواجه بوده است و با این وجود نمونه برداری های به عمل آمده از تعداد سه حلقه چاه مونیتورینگ موجود در کارخانه حاکی از عدم تسری آلودگی به آبهای تحت الارضی است.