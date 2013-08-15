به گزارش خبرگزاری مهر،سید موسی متوسلین صبح روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود با بیان اینکه در مجموع 95 درصد از اسناد استان در پایگاه جمعیتی بارگذاری شده است، تصریح کرد: فقط پنج درصد تا اتمام پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد باقیمانده است.
وی ادامه داد: تا امروز شهرستانهای طارم، ایجرود، سلطانیه، خرمدره و بخشهای افشار، انگوران، بزینهرود و زنجانرود تا 100 درصد اسناد دادهآمایی و در پایگاه اطلاعات جمعیتی بارگذاری شده است.
متوسلین در ادامه با اشاره به ثبت وقایع چهارگانه حیاتی در استان در مهلت قانونی تعیین شده برای آن اضافه کرد: خوشبختانه با تلاشهای انجام شده این وقایع در مهلت قانونی در استان به ثبت میرسد.
مدیر کل ثبت احوال استان زنجان در ادامه با ارائه گزارشی از تعداد تولدهای به ثبت رسیده در استان زنجان افزود: در چهار ماهه نخست امسال در مجموع تعداد 6هزار 746 واقعه ولادت به ثبت رسیده است.
متوسلین با بیان اینکه از نوزادان متولد شده 3هزار و 503 نفر پسر هستند، تصریح کرد: همچنین 3هزار و 243 مورد نیز مربوط به متولدین دختر است.
وی افزود: از این تعداد ولادتها ، تعداد 4هزار و 858 مورد در نقاط شهری و تعداد یک هزار و 888 مورد در نقاط روستایی رخ داده است.
متوسلین:
204 2 میلیون هزار سند از زنجان در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور بارگذاری شد
زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال استان زنجان گفت: از تعداد 2 میلیون و 333 هزار و 483 سند ولادت و وفات که مهر ماه سال گذشته به طور کامل اسکن شده بود ، تعداد 2 میلیون و 204 هزار سند از این تعداد داده آمایی و در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور بارگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر،سید موسی متوسلین صبح روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود با بیان اینکه در مجموع 95 درصد از اسناد استان در پایگاه جمعیتی بارگذاری شده است، تصریح کرد: فقط پنج درصد تا اتمام پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد باقیمانده است.
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