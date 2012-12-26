75 میلیون تومان بدهی معوقه مردم به بیمارستان شیروان تسویه شد

بهمن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی بدهی آن دسته از افرادی که در سنوات گذشته، بدون تسویه حساب با بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان، اقدام به ترخیص بیماران خود کرده بودند، به میمنت سفر رهبری به این شهرستان تسویه شد.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته برخی از مراجعان به این مرکز در پرداخت هزینه‌های درمانی دچار مشکل می‌شدند و این افراد با گرو گذاشتن اسناد و مدارک شناسایی نسبت به ترخیص بیماران خود اقدام می‌کردند، اظهار داشت: بیمارستان‌ مدارک شناسایی این افراد را با این شرط که آنها به زودی اقدام به تسویه بدهی خود کنند، قبول می‌کرد اما با این وجود برخی از این مراجعان از تسویه بدهی خود عاجز می‌شدند و این مدارک برای چندین سال در بیمارستان‌ها باقی می‌ماند.

جعفری اضافه کرد: به میمنت سفر رهبری به خراسان شمالی مقرر شد تا بدهی این افراد تسویه شود و مدارک آنها نیز برای تحویل به ادارت ثبت احوال ارسال گردد.

به گفته وی در بیمارستان شیروان نیز بر اساس این طرح بدهی بیش از هزار نفر از مراجعین سابق این بیمارستان به مبلغ کلی بیش از 75 میلیون تومان تسویه شد و این افراد می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به دریافت مدارک خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر انقلاب 19 مهر ماه برای انجام سفری هشت روزه وارد خراسان شمالی شدند و در مدت حضور در این استان علاوه بر دیدار با مردم شهرستان بجنورد، با اهالی شهرستان‌های اسفراین و شیروان نیز دیدار کردند.

بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان در حال حاضر به عنوان تنها مرکز درمانی این شهرستان 165 هزار نفری، علاوه برپذیرش بیماران این شهرستان، به علت نبود بیمارستان در شهرستان فاروج، مراجعین زیادی نیز از این شهرستان همسایه خود دارد.