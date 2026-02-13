به گزارش خبرنگار مهر، پروژه راهبردی خط ۱۱ مترو تهران با محوریت اتکا به توان بومی و با همکاری شهرداری تهران و قرارگاه الانبیاء، ۲۱ بهمن ماه امسال وارد فاز عملیاتی شد تا مسیر تازهای در توسعه حملونقل عمومی پایتخت گشاید.
عملیات اجرایی خط ۱۱ مترو تهران، بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی پایتخت است این طرح راهبردی دهه فجر امسال با نقشآفرینی محوری قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) کلنگزنی شد؛ پروژهای که فراتر از یک اقدام عمرانی، بهعنوان نقطه عطفی در حکمرانی حملونقل شهری تهران ارزیابی میشود.
خط ۱۱ مترو با طولی بیش از ۳۳ کیلومتر و با هدف اتصال چندین منطقه پرتراکم شهری از جمله مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲۲، بهعنوان یکی از خطوط استراتژیک شبکه ریلی تهران تعریف شده است. این خط نقش مؤثری در تکمیل حلقههای ارتباطی مترو و بهبود دسترسی مناطق کمبرخوردار به شبکه حملونقل عمومی ایفا خواهد کرد.
این پروژه با تمرکز بر بهرهبرداری زودهنگام، کاهش بار ترافیکی معابر اصلی، ارتقای دسترسیهای درمانی و ایجاد اتصال هوشمند میان خطوط فعال مترو طراحی شده و اجرای آن مستلزم برخورداری از توان فنی پیچیده و تجربه اجرای پروژههای بزرگمقیاس عمرانی است.
قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) که اجرای دهها پروژه ملی، فراملی و زیرساختی را در کارنامه دارد، در این طرح با تکیه بر دانش مهندسی بومی، نیروی انسانی متخصص و مدیریت جهادی وارد میدان شده است؛ الگویی اجرایی که همزمان سرعت، دقت و صرفه اقتصادی را دنبال میکند.
رویکرد اجرایی خط ۱۱ مترو بر حداقلسازی هزینههای سربار، حداکثرسازی پوشش جمعیتی و پرهیز از الگوهای پرهزینه متداول در پروژههای شهری استوار شده است؛ رویکردی که این طرح را از یک «کلنگزنی نمادین» به پروژهای واقعی با زمانبندی مشخص و اهداف عملیاتی قابل ارزیابی تبدیل میکند.
خط ۱۱ مترو الگوی تردد جنوب به شمال تهران را متحول میکند
علیرضا زاکانی شهردار تهران درباره این موضوع گفت: در این دوره، دو اتفاق مهم رقم خورد؛ نخست اینکه در مجموعه مترو توانستیم ادامه توسعه را با سرعت بیشتری در دستور کار قرار دهیم و دوم اینکه رویکرد خود را از صرفا انتقال مسافر، به بهبود مستقیم کیفیت زندگی مردم تغییر دادیم.
زاکانی با اشاره به رویکردهای جدید مترو گفت: تجربهای را آغاز کردیم که در آن، سه ایستگاه مترو را تا شعاع ۸۰۰ متر بازپیرایی کردیم و بهتدریج مترو مسئولیت جدیدی بر عهده گرفت و آن کمک به نوسازی شهر با هویت ایرانی ، اسلامی بود.
وی ادامه داد: امروز طول شبکه مترو تهران به ۳۱۰ کیلومتر رسیده است و علاوه بر ۶۲ ایستگاه موجود، یک ایستگاه قبل و یک ایستگاه بعد از ایستگاه حضرت عبدالعظیم بههمراه ۶ کیلومتر مسیر جدید مترو تحویل داده خواهد شد.
شهردار تهران با اشاره به برنامه تکمیل خطوط مترو گفت: تمرکز ما بر تکمیل خطوط نیمهتمام بوده است. خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ باقی مانده بود که با احتساب سایر خطوط، مجموع خطوط هفتگانه مترو به ۲۰۷ کیلومتر خط با ۱۵۷ ایستگاه میرسد.
وی افزود: خط ۵ یک خط سبک است که روی زمین اجرا شده و حدود ۴۰ کیلومتر طول دارد. خط ۱۱ با ۲۱ ایستگاه طراحی شده و بناست ظرف مدت ۶ سال به بهرهبرداری برسد. خط ۱۰ توسط قرارگاه خاتم آغاز شده و خطوط ۸ و ۹ نیز در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و عملیات اجرایی آنها در حال انجام است.
زاکانی تاکید کرد: اجرای این ۲۰۷ کیلومتر خط جدید، جهش بزرگی در جابهجایی مسافران ایجاد خواهد کرد و با توجه به ایستگاههای تبادلی، پیوستگی مؤثری میان تهران و شهرهای پیرامونی شکل میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت ویژه خط ۱۱ گفت: خط ۱۱ از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که الگوی مبادله جنوب به شمال شهر را تغییر میدهد. این خط از منطقه ۲۲ و محدوده چیتگر آغاز میشود، با ۶ منطقه شهری ارتباط برقرار میکند و همچنین به ۴ مجموعه انتقال مسافر با شهرهای پیرامونی متصل میشود.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: خط ۱۱ یک ترجیح قطعی دارد و آن اینکه بخشی از شهر که تاکنون از این ظرفیت محروم مانده بود، از طریق این خط به شبکه مترو متصل شده و ارزش افزوده قابل توجهی برای آن مناطق ایجاد میشود. خصوصیت خط ۱۱، یک خصوصیت ممتاز و راهبردی برای آینده تهران است.
خط ۱۱ مترو با ۲۶ ایستگاه، گره ترافیکی جنوب و غرب تهران را باز میکند
محسن هرمزی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه مترو پایتخت گفت: در ابتدای این دوره مدیریت شهری، حدود ۲۶۹ کیلومتر خط مترو به ما تحویل داده شد که تاکنون این عدد به ۳۱۰ کیلومتر افزایش یافته است. با این میزان توسعه، پرونده خطوط هفتگانه مترو بسته شده و وارد مرحله جدیدی از توسعه حملونقل ریلی شدهایم.
وی افزود: در ادامه این مسیر، ریلگذاری و برنامهریزی برای احداث ۴ خط جدید مترو در دستور کار قرار گرفته که نشاندهنده رویکرد و رهنمود مدیریت شهری به مدیران است مبنی بر اینکه توجه به حملونقل شهری میتواند کمک شایانی به حل مشکلات ترافیکی و جابهجایی شهروندان کند.
هرمزی با اشاره به خط ۱۱ مترو اظهار کرد: خط ۱۱ دارای ویژگیهای خاصی است و البته در مسیر طراحی و اجرای آن مخالفتهایی نیز وجود داشت و برخی دوستان علاقهمند به ترسیم این خط نبودند، اما این خط از اهمیت بالایی برخوردار است. خط ۱۱ مجاورت مستقیمی با بیمارستان حکیم دارد و در آینده نیز بیمارستان امیراعلم ۲ در مسیر آن ساخته خواهد شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: اجرای این خط برای مردم مناطق ۱۸، ۱۶، ۲۰ و ۲۱ که از نعمت مترو کمتر برخوردار بودهاند، اهمیت ویژهای دارد و میتواند نقش مؤثری در کنترل حجم مسافران ورودی و خروجی شهر تهران ایفا کند.
وی تصریح کرد: خط ۱۱ مترو به طول ۳۳ کیلومتر و با ۲۶ ایستگاه طراحی شده و این پروژه بهعنوان چهلمین پروژه امید و افتخار تعریف شده است. بهطور مشخص، شرکت مترو تهران تاکنون ۴۰ پروژه را در دست اجرا یا به بهرهبرداری رسانده که این موضوع جای تبریک دارد.
هرمزی همچنین از افتتاح پروژههای جدید تا پایان سال خبر داد و گفت: تا پایان سال، علاوه بر تحویل اتوبوسها، مجموعه ورزشی تختی نیز در تاریخ ۲۳ اسفند ماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
گفتنی است؛ خط ۱۱ مترو تهران گامی مهم در گسترش شبکه مترو و اتصال مناطق کمتر برخوردار جنوب و غرب تهران به خطوط ریلی پایتخت محسوب میشود.
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