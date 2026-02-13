به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی امروز جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ امروز جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ در بازدید از حوزه امتحانی دانشگاه علامه طباطبایی آزمون تخصصی دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ در جمع خبرنگاران افزود: حدود ۱۵ هزار نفر ظرفیت در دوره دکتری داریم و معمولا حدود ۱۲ هزار نفر دانشجوی دکتری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم پذیرفته می شوند. همین حدود تعداد نیز در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته می شوند.

وی درباره حوزه های امتحانی آزمون تخصصی دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ گفت: آزمون در ۱۲۵ شهرستان برگزار می شود که در مجموع ۵۳۱ حوزه امتحانی برای آزمون دکتری درنظر گرفته شده است. کاری که امسال انجام شده و راهبری آن برعهده وزیر علوم بوده، این است که شبکه ملی اجرا برای آزمون طراحی شده و مسئولیت به استان ها سپرده شده است.

محمدی گفت: مدیریت استانی برگزاری آزمون را ایجاد کردیم و به استان ها اعلام شده است که بهترین و با کیفیت ترین منایع انسانی را به عنوان عوامل اجرایی انتخاب کنند. حدود ۱۶ عنوان شغلی و حرفه ای برای برگزاری آزمون در نظر گرفته شده که از نماینده تام الاختیار تا مسئول شمارش و مراقب را دربرمی گیرد. تمام این موارد مورد سنجش قرار گرفته اند.

محمدی در خصوص مسن ترین و جوانترین متقاضی آزمون دکتری ۱۴۰۵ گفت: مسن ترین متقاضی آزمون دکتری تخصصی متولد سال۱۳۱۹ از اصفهان در رشته تاریخ و جوانترین متقاضی این آزمون متولد ۱۳۸۸ از ساوجبلاغ در رشته الهیات و معارف اسلامی شرکت کرده اند.

به گزارش مهر، آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ صبح امروز جمعه ۲۴ بهمن ماه در ۱۵۹ حوزه اصلی و ۵۳۱ حوزه فرعی در ۱۲۵ شهرستان در سراسر کشور با رقابت ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی برگزار شد. از این تعداد ۴۷ درصد زن و ۵۳ درصد مرد هستند.

آزمون دکتری تخصصی در ۷ گروه آزمایشی برگزار شده است و گروه علوم انسانی با ۶۷ درصد متقاضیان و با ۳۰ مجموعه امتحانی و گروه فنی و مهندسی با ۱۵ درصد متقاضیان و ۲۰ مجموعه امتحانی بیشترین تعداد متقاضیان را به خود اختصاص داده‌اند.