رتبه سوم سدسازی جهان به ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج رسولی ها گفت: صنعت آب جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن رتبه نخست در کیفیت طراحی و اجرای طرح های سدسازی در منطقه و قرار گرفتن در ردیف تولیدکنندههای درجه یک دانش سدسازی در جهان، بر قله های افتخار و خودکفایی ایستاده است.
مشاور وزیر نیرو اظهار داشت: به برکت پیروزی انقلاب، خودباوری و توانمندی های بزرگ حاصل شده از آن، مهندسان و متخصصان ایرانی دقیق ترین و پیچیده ترین سازه های تامین و توزیع آب نظیر سدهای کوچک و بزرگ، کانال ها و شبکه های آبیاری و زهکشی، نیروگاه های پیشرفته، انواع تصفیه خانه، تونل های انتقال آب و نمونه های فراوان دیگری از تاسیسات آبی را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه، طراحی و اجرا می کنند.
حاج رسولی ها افزود: بنا بر آمارهای منتشر شده، ایران هم اکنون پس از چین و ترکیه، رتبه سوم سدسازی را در جهان دارا است. بخش آب کشور امروز افزون بر مطالعه، طراحی و اجرای سدهای بسیار بزرگ و ساخت تجهیزات مورد نیاز آن از جمله هیدرومکانیکال و ابزار دقیق، توانسته است 9 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی را به زیر کشت آبی ببرد و در این زمینه در رتبه ششم جهان قرار داریم و این کار بزرگ موجب شد تا ما با وجود افزایش جمعیت، در تولید بسیاری از محصولات راهبردی بخش کشاورزی از جمله گندم به خودکفایی برسیم.
این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: در حالی که پیش از انقلاب اسلامی در مجموع 19 سد بزرگ در کشور وجود داشت که عمدتا توسط شرکتهای آمریکایی، ایتالیایی، اتریشی، آلمانی و برخی دیگر از کشورهای اروپایی ساخته شده بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقط وزارت نیرو موفق شده است 129 سد را از محل اعتبار ملی و 187 سد را از محل اعتبار استانی و زودبازده در نقاط مختلف کشور به بهره برداری برساند که قریب به اتفاق آنها به دست توانای متخصصان و کارشناسان ایرانی بوده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: افزون بر این، تعداد 107سد از محل اعتبار ملی و 25 سد از محل اعتبار استانی و زودبازده هم اکنون در دست ساخت بوده و 157سد نیز از محل اعتبار ملی و 183سد از محل اعتبار استانی و زودبازده در دست مطالعه است که با ساخت این سدها و بهره برداری از آنها، بخش گسترده ای از آب های سطحی کشور مهار شده و برای تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
