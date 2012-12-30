رتبه سوم سدسازی جهان به ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج رسولی ها گفت: صنعت آب جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن رتبه نخست در کیفیت طراحی و اجرای طرح های سدسازی در منطقه و قرار گرفتن در ردیف تولیدکننده‌های درجه یک دانش سد‌سازی در جهان، بر قله های افتخار و خودکفایی ایستاده است.

مشاور وزیر نیرو اظهار داشت: به برکت پیروزی انقلاب، خودباوری و توانمندی های بزرگ حاصل شده از آن، مهندسان و متخصصان ایرانی دقیق ترین و پیچیده ترین سازه های تامین و توزیع آب نظیر سدهای کوچک و بزرگ، کانال ها و شبکه های آبیاری و زهکشی، نیروگاه های پیشرفته، انواع تصفیه خانه، تونل های انتقال آب و نمونه های فراوان دیگری از تاسیسات آبی را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه، طراحی و اجرا می کنند.

حاج رسولی ها افزود: بنا بر آمارهای منتشر شده، ایران هم اکنون پس از چین و ترکیه، رتبه سوم سد‌سازی را در جهان دارا است. بخش آب کشور امروز افزون بر مطالعه، طراحی و اجرای سدهای بسیار بزرگ و ساخت تجهیزات مورد ‏نیاز آن از جمله هیدرومکانیکال و ابزار دقیق، توانسته است 9 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی را به زیر کشت آبی ‏ببرد و در این زمینه در رتبه ششم جهان قرار داریم و این کار بزرگ موجب شد تا ما با وجود افزایش جمعیت، در تولید ‏بسیاری از محصولات راهبردی بخش کشاورزی از جمله گندم به خودکفایی برسیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: در حالی که پیش از انقلاب اسلامی در مجموع 19 سد بزرگ در کشور وجود داشت که عمدتا توسط شرکت‌های آمریکایی، ایتالیایی، اتریشی، آلمانی و برخی دیگر از کشورهای اروپایی ساخته شده بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقط وزارت نیرو موفق شده است 129 سد را از محل اعتبار ملی و 187 سد را از محل اعتبار استانی و زودبازده در نقاط مختلف کشور به بهره برداری برساند که قریب به اتفاق آنها به دست توانای متخصصان و کارشناسان ایرانی بوده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: افزون بر این، تعداد 107سد از محل اعتبار ملی و 25 سد از محل اعتبار استانی و زودبازده هم اکنون در دست ساخت بوده و 157سد نیز از محل اعتبار ملی و 183سد از محل اعتبار استانی و زودبازده در دست مطالعه است که با ساخت این سدها و بهره برداری از آنها، بخش گسترده ای از آب های سطحی کشور مهار شده و برای تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.