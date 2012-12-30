جزئیات آتش سوزی مهیب در جاده مخصوص کرج/ حضور 140 آتش نشان در عملیات

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 15 و 14 دقیقه امروز آتش سوزی مهیب در یک کارخانه صنعتی در کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج به سازمان آتش نشانی اعلام شد.

پس از حضور آتش نشانان در محل مشخص شد یک تریلر که حاوی اسپری های حلال چسب بوده طعمه حریق شده اند. به دلیل این که این اسپری ها قابلیت اشتعال بالایی دارد هر لحظه بر شدت آتش سوزی افزوده می شد.

وی افزود: اسپری های حلال چسب پس از انفجار به سمت کارخانه های اطراف و خیابان پرتاب می شد. همچنین دو خودرو و مقدار زیادی چوب که در این کارخانه و کارخانه کناری وجود داشت طعمه حریق شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: در نزدیکی تریلر یک انبار 2 هزار متری اسپری گاز و حلال چسب وجود داشت که سرایت آتش به آنجا می توانست فاجعه ای را رقم بزند. به همین خاطر آتش نشانان بلافاصله از چند جهت به اطفای حریف پرداخته و دقایقی قبل موفق به مهار شعله های آتش شدند. در حال حاضر نیز عملیات لکه گیری در محل ادامه دارد.

ملکی افزود: در این حادثه 2 هزار کارتن چسب ، 50 هزار اسپری حلال و چند تن چوب طعمه حریف شدند. همچنین در این عملیات شش ایستگاه آتش نشانی به همراه 120 آتش نشان ، 20 تن از مدیران عملیاتی و 10 دستگاه خودروی پشتیبانی حضور داشتند.