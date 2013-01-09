مجلس مراسم خرافی چهارشنبه سوری را ریشه کن کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، آیت الله موحدی کرمانی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس به مناسبت فرا رسیدن ایام رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در مجلس حضور یافت و توصیه های اخلاقی به نمایندگان داشت.

وی در بخشی از سخنان خود به رواج خرافه و تبعات منفی آن اشاره کرد و گفت: موضوع چهارشنبه سوری و آثار منفی آن همچنان در جامعه باقی است.

امام جمعه موقت تهران گفت: همه ساله تعداد زیادی از افراد در این مراسم دچار حادثه می شوند و دست و پاها قطع می شود اما هیچ کار اساسی ای صورت نگرفته است. این چه خرافه ای است که در کشور ما باقی مانده؟ مجلس شورای اسلامی افراد توانمند و نخبه ای دارد و شما می توانید برای ریشه کن کردن این معضل اقدام کنید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از نمایندگان مجلس خواست در ارایه طرح به مجلس به مسایل اساسی توجه کند و گرفتار مسایل جزئی نشوند.

موحدی کرمانی حفظ فرهنگ دینی جامعه را مساله اصلی کشور خواند و گفت: اگر روزی برسد که معروف منکر و منکر معروف شود این خطر بزرگی برای یک جامعه است. فرهنگ دینی جامعه باید حفظ شود همچنین توجه به مسایل اقتصادی به طور ریشه ای باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه شیوه پیامبر(ص) در اصلاح جامعه اقدامات تدریجی و توجه به توان و تحمل مردم بوده است گفت: برای اصلاح جامعه باید به این دو ویژگی که شیوه پیامبر(ص) بود توجه شود.