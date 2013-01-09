تبلیغات موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی طی نامه ای با اعلام این مطلب که برخی از موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز با استفاده از عناوین "تحت نظارت بانک مرکزی" و "دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی" مبادرت به تبلیغات محیطی و بعضا رسانه ای می نمایند، از هموطنان عزیز درخواست کرد تا قبل از سپرده‌گذاری در کلیه موسسات مالی و اعتباری، حتما مجوز آن بانک یا موسسه را مطالبه و رؤیت نموده یا جهت حصول اطمینان از فهرست اسامی بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir ، بخش نظارت بانکی و زیربخش‌ بانکها و موسسات اعتباری مجاز مراجعه کنند.

شایان ذکر است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از انتشار آگهی های تبلیغاتی موسسات پولی فاقد مجوز در نشریات و رسانه ملی، طی نامه ای به ارگان ها و سازمان های ذیربط از آنان درخواست نمود، به منظور ساماندهی موسسات و جلوگیری از اختلال در نظام پولی کشور انجام هرگونه تبلیغ توسط موسسات مالی و اعتباری را منوط به اخذ مجوز از این بانک نمایند.