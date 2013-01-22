به گزارش خبرنگار مهر، ماشالله احمدی صبح سه‌شنبه در چهارمین نشست شورای سلامت شهرستان دیلم اظهار داشت: در بدو ورودم به شهرستان دیلم، توسعه فضاهای آموزشی، توجه به بهداشت ودرمان و توسعه زیرساخت‌های بندری از مهمترین دغدغه‌هایم بوده است.

فرماندار دیلم افزود: توسعه راه‌های ترانزیتی از مهمترین ارکان توسعه به شمار می رود که با توسعه راه‌ها تصادفات و حوادث ترافیکی نیز کاهش می یابد.

وی بیان داشت: محور خوزستان به دیلم از مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری در دست مطالعه است و بخشی از این مسیر از طرف دیلم به بهبهان در حال اجرا است.

رئیس شورای سلامت شهرستان دیلم اظهار داشت: اصلاح پیچ عامری در مسیر دیلم به بهبهان به صورت خاص یکی از مصوبات این جلسه است و اجرای آن در دستور کار قرار می گیرد.

شناسایی نقاط حادثه خیز برون شهری و درون شهری

احمدی خاطر نشان کرد: شناسایی نقاط حادثه خیز برون شهری و درون شهری توسط راه وشهرسازی و شهرداری به همراه برآورد هزینه‌ها، جابجایی پایه‌های برق توسط شهرداری از دیگر مصوبات این شورا است.

وی از نامگذاری یکی از پارک‌های دیلم به عنوان پارک آموزش و راهنمایی و رانندگی خبر داد و گفت: این پارک از سوی شورای سلامت به شهرداری پیشنهاد شود و پس از نام‌گذاری و طی مراحل قانونی آموزش‌های لازم به دانش آموزان توسط راهنمایی و رانندگی داده شود.

وی بر اجرای برنامه های آموزشی برای پیشگیری از حوادث ترافیکی در مدارس شهرستان توسط راهنمایی و رانندگی تاکید کرد.

اهدای کلاه ایمنی به دانش آموزان در مراسمات خاص

فرماندار دیلم اهدای کلاه ایمنی به دانش آموزان در مراسمات خاص از سوی ادارات متولی برنامه های آموزشی را از راههای تشویق دانش آموزان در پیشگیری از حوادث ترافیکی دانست.

احمدی در ادامه اذعان داشت: کمبود جمعیت یکی از مشکلات شهرستان دیلم است و این جمعیت کم بی تردید باعث افزایش آمار و ارقام در شاخص های بهداشتی می شود.

وی از معاون فنی معاونت امور بهداشتی دانشگاه خواست تا آمار و ارقام شاخص های بهداشتی را بر اساس پایه جمعیتی شهرستان اعلام کنند.

در این نشست مقرر شد کمیته ای متشکل از مسکن و شهرسازی، شهرداری، شبکه بهداشت ودرمان، راهنمایی و رانندگی، پلیس راه و فرمانداری به منظور بررسی نقاط غیرایمن و حادثه خیز شهرستان تشکیل شود.

در ادامه این نشست انتقام عزیزاده کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها شبکه بهداشت و درمان گزارشی از آمار سوانح و حوادث ترافیکی سال 89 و 90 و نه ماهه 91 را بیان کرد.

چهارمین نشست شورای سلامت شهرستان دیلم با حضور معاون فنی معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، فرماندار و سایر اعضا در محل فرمانداری دیلم برگزار شد.