اعزام تیم شبکه بهداشت و درمان دیلم به کربلا برای خدمت‌ به زائران

به گزارش خبرنگار مهر، انتقام عزیز زاده صبح یکشنبه د جمع خبرنگاران بیان کرد: در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی، با هدف تأمین سلامت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تیم سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم به کشور عراق اعزام شدند تا به زائرین اربعین خدمات درمانی و بهداشتی ارائه دهد.

وی افزود: تیم اعزامی پنج نفری متشکل از پزشک، بهیار و کارشناس فوریت‌های پزشکی بوده که با همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز، داروها و اقلام بهداشتی، آماده خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به زائران در موکب سلامت ایرانی مستقر در کربلا هستند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم با تأکید بر اهمیت اعزام تیم سلامت به کربلای معلی گفت: اربعین حسینی نماد همبستگی و ایثار است و لازم میدانیم که حوزه سلامت دیلم نیز در این مسیر نورانی، سهمی در خدمت‌رسانی به زائران داشته باشد.

انتقام عزیز زاده اضافه کرد: تیم اعزامی با روحیه جهادی، ضمن دریافت آموزش‌های تخصصی و با آمادگی کامل راهی کربلا شده تا در مسیر سلامت زائران گام بردارد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم اظهار داشت: در این مأموریت مقدس، خدمات پزشکی و پرستاری و همچنین ویزیت رایگان، کنترل علائم حیاتی، ارائه داروهای ضروری، مشاوره بهداشتی و مراقبت‌های اولیه درمانی به زائران ارائه خواهد شد.

وی عنوان کرد: تعدادی از نیروهای فوریت‌های پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم جهت خدمت به زائرین اربعین، در مرز شلمچه حضور دارند.