رفع نقاط حادثه خیز در دستور کار شورای ترافیک یزد/ تجهیز ماموران راهور به GPS

سرهنگ اردوان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست شورای ترافیک یزد و مصوبات این نشست اظهار داشت: مهمترین مصوبه ای که شورای ترافیک استان با توجه به نزدیک شدن به ایام عید نوروز داشت، شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز و نیز تجهیز ماموران راهور به GPS در این شورا بود.

وی با اشاره به اهمیت مصوبات شورای ترافیک استان و نیز لزوم اجرای مصوبات بیان داشت: برخورد جدی پلیس با پارک دوبل در سطح معابر، همکاری آموزش و پرورش با پلیس راهنمایی و رانندگی در زمینه دانش آموزان موتورسوار و حضور پررنگ پلیس در جاده راور - دیهوک به ویژه در ایام نوروز از دیگر مصوبات این شورا بود.

مشکلات مجتمع های خدمات رفاهی جاده ای رفع می شود

قاسمی با تاکید بر مناسب سازی ایستگاه های پلیس در ایام نوروز افزود: حل مشکلات مجتمع های خدمات رفاهی جاده ای در ایام نوروز نیز از جمله برنامه های اصلی شورای ترافیک استان است.

وی همچنین با اشاره به وجود برخی پروژه های ناتمام در سطح استان یزد عنوان کرد: اتمام چند پروژه راه سازی از جمله قطعه دوم راه یزد - بافق، تقاطع کمربندی جاده تفت، باند غربی کمربندی ابرکوه، تقاطع غیر هم سطح میبد - اردکان، 40 کیلومتر از جاده یزد - خاتم و ساماندهی ورودی جنوبی شهر یزد نیز در این شورا مورد تاکید اعضا قرار گرفت.

وی با اشاره به فرهنگ سازی در زمینه ترافیک و آشنایی کودکان و نوجوانان با قوانین راهنمایی رانندگی از رسانه ها و آموزش و پرورش به عنوان دو ارگان اصلی تاثیرگذار در این خصوص نام برد و اظهار داشت: با همکاری پلیس و رسانه ها و نیز سازمان آموزش و پرورش نسبت به افزایش تعداد همیاران پلیس و آموزش آنها اقدام خواهد شد.

کارت همیار پلیس برای اعضای شورای ترافیک یزد صادر می شود

وی از صدور کارت همیار پلیس برای اعضای شورای ترافیک خبر داد و افزود: با هدف کمک به حل معضل ترافیک و الگوبرداری از مسئولان در این زمینه بر اساس مصوبه شورای ترافیک استان برای اعضای شورای ترافیک کارت همیار پلیس صادر خواهد شد.

رئیس پلیس راهور یزد در ادامه از احداث مسیر ویژه دوچرخه سواری، بهره برداری از پنج پل مکانیزه برقی یا آسانسور در سطح شهر و تسریع در انتقال پایانه مسافربری همافر به میدان امام علی (ع) به عنوان دیگر مصوبات این شورا یاد کرد.