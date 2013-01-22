تداوم افتخارآفرینی ورزشکاران در گرو حمایت مسئولان/تجلیل قهرمانان ورزشی شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری ظهر امروز در مراسم ثبت رکورد 30 ساعته توسط ورزشکار شهریاری و رکورد دار روپایی جهان که در محل سالن ورزشی پارک کودک شهریار وبا حضور جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد، اظهار داشت: ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل سلامت جسم و روح، محسوب می شود که با توجه به تاکیدات بسیار در این زمینه، مسئولان شهرستان شهریار نیز از این امر غافل نبوده و با ایجاد ظرفیتها و امکانات مطلوب، همواره بدنبال ترویج فرهنگ ورزش در میان شهروندان بوده اند.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر شهریار از ورزشکاران نام آور و افتخارآفرین بسیاری برخوردار است که با تلاش و همت خود توانستند در عرصه های مختلف کشوری و جهانی خوش بدرخشند و الگوی مناسبی برای نسل جوان و ورزش دوست کشور و به تبع آن شهرستان شهریار باشند.

مهدی حب درویش تحولی عظیم در ورزش ایران به وجود آورد



وی با اشاره به تلاش مهدی حب دوریش برای رکورد زنی روپایی به مدت 30 ساعت، ادامه داد: مهدی حب دوریش با ثبت رکورد 25 ساعته روپایی در کتاب گینس، نوگرایی و تحولی عظیم در ورزش ایران بوجود آورد که منجر به گرایش خیل عظیمی از جوانان و نوجوانان به ورزش شد.

جوهری افزود: هم اکنون نیز این ورزشکار قصد دارد با انجام 30 ساعت روپایی، رکورد پیشین خود را بشکند، البته این اقدام طاقت فرسا مستلزم آمادگی جسمانی بالا و تسلط بسیار است که هر فردی از عهده آن بر نخواهد آمد.

ثبت رکورد جدید روپایی جهان از سوی ورزشکار شهریاری، باعث افتخار است



فرماندار شهریار ضمن آرزوی توفیق برای این ورزشکار، گفت: ثبت رکورد جدید روپایی جهان از سوی ورزشکار شهریاری، باعث افتخار کشور و بویژه شهرستان شهریار است که باید به منظور تداوم این افتخارآفرینیها، حمایت مسئولان از ورزشکاران و قهرمانان ملی پررنگتر و ویژه تر از گذشته باشد.

این مسئول بیان کرد: در این راستا تمام تلاش مسئولان شهریار نیز بر این است که در حد توان از ورزشکاران و نام آوران سایر بخشهای علمی، فرهنگی و... حمایت کند تا این افراد بتوانند با انگیزه بیشتری به فعالیتهای خود ادامه داده و به افتخارآفرینی در عرصه های مختلف کشوری و جهانی بپردازند.

لزوم حمایت مسئولان استانی و کشوری از قهرمانان ملی



همچنین در حاشیه این مراسم، احمد عبدالوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیشنهاد ثبت رکورد جدید روپایی جهان، چندی پیش از سوی مهدی حب دوریش مطرح شد که با موافقت مسئولان شهرستانی و استانی این اقدام عملی شد و هم اکنون نیز شاهد رکورد زنی این ورزشکار هستیم که قرار است که با روپایی 30 ساعته، رکورد 25 ساعته پیشین شکسته شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر حمایتهای صورت گرفته از این ورزشکار، گفت: بحث حمایت از این ورزشکار یک بحث فرا شهرستانی است چراکه مهدی حب درویش با ثبت رکورد در کتاب گینس به عنوان رکورد دار روپایی جهان مطرح شده و این مساله افتخاری برای کل کشور است.

وزارت ورزش نگاه ویژه ای به افتخارآفرینان ورزشی داشته باشد



وی افزود: در این راستا وزارتخانه باید با توجه و نگاه ویژه به این ورزشکار، شرایط مناسب جهت تداوم فعالیت این ورزشکار و افتخارآفرینی در عرصه های جهانی را فراهم آورد.

این مسئول گفت: ثبت رکورد جهانی روپایی در کتاب گینس از سوی مهدی حب دوریش، با همت و پشتکار این ورزشکار و بسترهای مناسب موجود در شهرستان محقق شده است اما برای تداوم قهرمانی و رکوردشکنیهای دیگر، نیاز به حمایت مسئولان کشوری است چراکه در حال حاضر این ورزشکار در سطح جهان مطرح است.

تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی شهریار



عبدالوند بیان کرد: طی مراسمی ویژه در 22 بهمن که به منظور تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی شهرستان در نظر گرفته شده است، از مهدی حب درویش به عنوان قهرمان ملی و به صورت ویژه تقدیر خواهد شد.