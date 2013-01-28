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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۱

حیدری:

1800 واحد نوسازی شده بافت در فرسوده اردبیل تحویل می شود

1800 واحد نوسازی شده بافت در فرسوده اردبیل تحویل می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در دهه فجر امسال هزار و 800 واحد مسکونی نوسازی و بهسازی شده در محدوده بافت فرسوده اردبیل تحویل می شود.

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این تعداد از محل اعتبارات بافت فرسوده سال جاری آماده بهره برداری است.

وی اضافه کرد: در نقاطی که بافت فرسوده کاربری های عمومی دارد نسبت به تملک ساختمانهای مسکونی و تخریب آنها و بازگشایی مسیرها از محل اعتبارات و یارانه های دولتی اقدام شده است.

حیدری با بیان اینکه بیش از 90 درصد بافت فرسوده استان در شهرستان اردبیل متمرکز است، اضافه کرد: مبلغ تسهیلات در اردبیل با بهره هفت درصد و در خارج از مرکز استان با چهار درصد اعطا می شود.

به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان مبلغ تسهیلات بافت فرسوده 200 میلیون ریال برای واحد غیر مسکونی، 220 میلیون ریال نیمه صنعتی و 250 میلیون ریال واحد صنعتی است.

وی در خصوص توقف اعطای وام تسهیلات اضافه کرد: با وجود اینکه قطع اعطای این وام تاکنون صراحتا اعلام نشده است اما از دو ماه قبل اعطای اعتبار بافت فرسوده توسط بانکهای عامل متوقف شده است.

حیدری تاکید کرد: به منظور استمرار این مهم صحبتهایی با بانکهای عامل صورت گرفته که امید می رود نتیجه بخش باشد.
 

کد مطلب 1802483

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