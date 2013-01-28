وجود هفت سالمند در هر ۱۰ خانوار کردستانی/کاهش جمعیت تحولات جمعیتی را با چالش مواجه می کند

عبدالله خسروی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ادامه روند فعلی کاهش جمعیت و میزان باروری، تحولات جمعیتی آینده را دچار چالش های جدی همچون افزایش مخارج خانواده ها شامل هزینه های بهداشت و درمان، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و نیز محدود شدن چتر حمایتی خانواده از سالمندان به عنوان طبقه نامرئی جامعه می کند.

وی افزود: هم اکنون میزان باروری در کشور حدود یک و هفت دهم است، یعنی به ازای هر ازدواج کمتر از دو فرزند که باید در سطح جانشینی که دو و یک دهم است، قرار گیرد.

مدیر کل ثبت احوال استان کردستان ادامه داد: وقتی این میزان به زیر سطح جانشینی می رسد یعنی اگر هر زوج جوان با کمتر از دو فرزند جایگزین شود کاهش رشد جمعیت و منفی شدن رشد جمعیت را در آینده خواهیم داشت.

خسروی زاده یادآور شد: این امر متاثر از عواملی همچون افزایش نقش زنان در فعالیت های اقتصادی، استقلال مالی آنها، افزایش هزینه های بزرگ کردن فرزندان افزایش باسوادی زنان، شهرنشینی، سیاست های دولتی برای کنترل جمعیت، به کارگیری سیاست های تنظیم خانواده، مشکلات اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی است.

وی با بیان اینکه با ادامه روند کنونی پیش بینی می شود تا 30 سال آینده بین ۱۸ تا ۲۰ درصد استان سالمند شود، بیان کرد: چالش های اساسی یا به عبارتی، تهدید های جمعیتی جامعه در سال های آینده با توجه به سطح پایین باروری کنونی باعث کاهش جمعیت، بحران باروری و تجدید نسل، بحران سالمندی جمعیت، بحران کاهش نیروی انسانی درسن کار و افزایش مهاجرت و تغییرات هویتی و فرهنگی می شود.

مدیر کل ثبت احوال استان کردستان گفت: هم اکنون به طور متوسط به ازای هر ۱۰ خانوار، دو سالمند داریم که در آینده با ادامه روند کاهش رشد جمعیت و کوچک شدن خانواده ها با افزایش خانوارهای سه نفره پیش بینی می شود به ازای هر ۱۰ خانوار، هفت سالمند داشته باشیم.

خسروی زاده اظهار داشت: مسن شدن جمعیت امری است فراگیر که باید آن را نتیجه بهبود وضعیت بهداشت عمومی، وضعیت غذایی بهتر، آگاهی بیشتر راجع به شیوه های صحیح زندگی و تجهیزات پزشکی دانست که منجر به افزایش طول عمر و کاهش میزان مرگ و میر شده است.