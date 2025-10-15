به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جلیل مختارنیا. صبح چهارشنبه در جلسه ستاد جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، در سخنانی به اهمیت فرهنگسازی در حوزه فرزندآوری و حمایت از مادران اشاره کرد و گفت: فرزندی که به دنیا میآید، باید با احترام و ارزشهای فرهنگی مناسب مورد استقبال قرار گیرد و احترام به مادران و فرزندان باید در اولویت قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اگر یک خانم باردار مورد احترام قرار گیرد، این خود نشانهای از فرهنگسازی صحیح است.
مختاری نیا همچنین به مشکلات موجود در نظام آموزشی اشاره کرد و گفت: مدارس باید بر اساس کیفیت آموزشی درجهبندی شوند و نه صرفاً بر اساس ظاهر، این موضوع تأثیر زیادی بر تربیت فرزندان دارد.
وی ادامه داد: فرهنگسازی باید از خانوادهها آغاز شود و جامعه باید به ارزشهای مادران و فرزندآوری توجه کند، مادری که چندین فرزند دارد، باید در جامعه مورد احترام و ارزشگذاری قرار گیرد.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به چالشهای اقتصادی و اجتماعی، تصریح کرد: امروزه شرایط اقتصادی به گونهای است که بسیاری از خانوادهها نمیتوانند به راحتی فرزندآوری کنند، ما باید به نیازهای این خانوادهها توجه کنیم و راهکارهایی ارائه دهیم.
نگرانیها از تغییرات جمعیتی در کردستان و ضرورت سیاستگذاریهای مؤثر
سرپرست معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در این جلسه با اشاره به تغییرات هرم سنی جمعیت در استان، بر لزوم اتخاذ سیاستهای اقتصادی و فرهنگی مناسب برای مقابله با کاهش نرخ باروری تأکید کرد.
خالد رحمانی به بررسی وضعیت جمعیتی استان پرداخت و گفت: در حال حاضر درصد جمعیت متولدین دهه ۶۰ تا اوایل دهه ۷۰ در استان کردستان به حدود ۱۱ درصد رسیده و این گروه سنی اکنون به میانسالی نزدیک شدهاند، اگر روند کنونی ادامه یابد، این موج جمعیتی ممکن است به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از جمعیت کل استان برسد.
رحمانی با بیان اینکه مداخلات لازم باید زودتر آغاز میشد، تصریح کرد: سیاستهای کشوری باید به گونهای طراحی شود که خانوادهها را به داشتن فرزندان بیشتر تشویق کند اما متأسفانه، هماکنون فقط یک یا دو فرزند در خانوادهها دیده میشود که این نشاندهنده مشکلات عمیقتری است.
وی همچنین به چالشهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: در خانوادههای کمدرآمد، هرچند تعداد فرزندان بیشتر است، اما مشکلات اقتصادی نیز افزایش مییابد و بنابراین، نیاز است که سیاستها بر اساس واقعیتهای جامعه تنظیم شوند.
رحمانی در پایان اظهار امیدواری کرد که با جمعآوری اطلاعات دقیقتر از وضعیت فرزندی و نیازهای جامعه، بتوان راهکارهای مؤثری برای بهبود شرایط جمعیتی ارائه داد.
