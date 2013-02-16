پیانیست هلندی رضایت ایرانیان را جلب کرد/اجرای آثار علیرضا مشایخی

به گزارش خبرنگار مهر، سالن رودکی دیشب 27 بهمن میزبان گروه رسیتال پیانو بود که از هلند و به دعوت جشنواره موسیقی فجر در ایران حاضر شده‌ است.

رالف فان رات پیانیست ای گروه، رسیتال خود را در بخش نخست با قطعه‌ای به نام "estampes" آغاز کرد و پس از آن با قطعه‌های "fur alina" و "a la recherché du temps perdu op.111" اجرای خود را ادامه داد.

او پیش از ادامه اجرای برنامه خود در مورد یکی از قطعات گفت: این قطعه را برای کوچ فرزندِ دوستم به دیاری دگر با مضمون فراق اجرا کردم.

قطعه سوم و همچنین قطعه چهارم با نام "atriumop.100" از ساخته‌های علیرضا مشایخی بودند که رالف فان رات این دو را برای مخاطبان به اجرا گذاشت.

او پیش از اجرا قطعه چهارم درباره شکل آشنایی خود با علیرضا مشایخی گفت: از طریق همکلاسی خود، "آیدا سیغاریان" با استاد علیرضا مشایخی آشنا شدم و این برای اولین‌بار است که به ایران سفر کردم و خوشبختانه فکر می‌کنم اجراهای خیلی خوبی در شیراز و تهران داشته‌ام که امیدوارم شما و دیگر هم‌وطنانتان از این اجرا‌ها راضی بوده باشید.

فان رات هلندی با بیان اینکه من عاشق اجرای قطعات و آن شکل موسیقی هستم که چالش داشته باشد، برای اجرای آخرین قطعه بخش نخست رسیتال خود که از ساخته‌های علیرضا مشایخی است، از آیدا سیغاریان برای همراهی دعوت به عمل آورد.

متفاوت بودن این قطعه به نسبت قطعات گذشته از آنجا که گویی گفتگویی بین دو پیانیست با زبان موسیقایی صورت گرفت و فان رات نیز مجال بیشتری برای به رخ کشیدن سرعت و تکنیک روان کردن انگشتان خود بر کلیدهای پیانو را پیدا کرد، سبب شد تا حاضران با تشویق‌های مستمر، رضایت بیشتر خود از شنیدن این قطعه را ابراز کنند.

پس از 10 دقیقه تنفس، این موزیکولوژیست هلندی برای اجرای بخش دوم رسیتال خود و دو قطعه "les heures persanes" و "lisle joyeuse" روی صحنه آمد تا دومین و آخرین شب از اجرای خود در ایران، سالن رودکی و در جریان برگزاری بیست و هشتمین دوره برگزاری جشنواره بین المللی موسیقی فجر را پشت سر بگذارد.

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افزایش تعداد عکاسان و پر شدن سالن رودکی تا جایی که برخی ایستاده اجرای این پیانیست هلندی را می‌شنیدند، نشان از اهمیت، ارزش و جذابیت این رسیتال پیانو می‌داد. همچنین یکی از نکات مثبت و درخور توجه در برگزاری این دست رسیتال‌ها چه در رسیتال یاد شده و چه در رسیتال‌های شب گذشته، توجه دقیق و تأمل مخاطبان در گوش سپردن به چنین اجراهایی بود.

بیشتر خبرنگاران و اهالی رسانه با توجه به تداخل اجرای شب نخست فان رات در تاریخ پنج‌شنبه، بیست و ششم ماه جاری با کنسرت محمد معتمدی در تالار وحدت، دیشب به تماشای اجرای او نشستند.

رالف فان رات هلندی متولد سال 1978 است. او نوازندگی ساز تخصصی خود را با اساتید برجسته هلند "تون هارتسوئیکر" و "ویلم برونس" در کنسرواتوار آمستردام به پایان رساند و از دانشگاه آمستردام نیز در رشته موزیکولوژی فارغ التحصیل شد. این پیانیست همچنین دوره‌های تخصصی نوازندگی را در فنلاند، آمریکا، فرانسه و آلمان سپری کرد.

او جوایز ملی و بین المللی متعددی در حوزه نوازندگی پیانو به دست آورده و در کنار ارکسترهای بزرگی چون ارکستر فیلارمونیک روتردام، ارکستر لندن سیمفونیا و ارکستر سمفونیک رادیو فرانکفورت و رهبران مشهوری چون "جو آن فاله تا"، "والری گر جیف" و اتو تاوسک"، تکنوازی کرده است.

اجرای کوارتت گیتار تهران به سرپرستی مجید امانی و گروه چهار فصل اهواز به سرپرستی وحید وحید پور که هر دو نیز حاضر در بخش رقابتی این دوره جشنواره هستند، پایان بخش سومین شب جشنواره‌ای سالن رودکی بود.