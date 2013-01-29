به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته دهم بهمن ماه اختتامیه دومین جشنواره جام جم با حضور عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، علی دارابی معاون سیما، مدیران شبکه‌های تلویزیونی، اعضای هیأت داوران جشنواره و تنی چند از کارگردانان، تهیه‌کنندگان، بازیگران، نویسندگان، مجریان و عوامل فنی و هنری صدا و سیما در مرکز همایش‌های بین‌المللی این سازمان برگزار شد.

فهرست برگزیدگان این جشنواره در چهار بخش به شرح زیر است:

بخش فیلم‌های تلویزیونی:

بهترین فیلمنامه: ابراهیم فروزش برای فیلم تلویزیونی "سنگ اول"

بهترین کارگردانی: بهروز شعیبی برای فیلم تلویزیونی "پیش خواهد آمد"

بهترین فیلم: اکبر تحویلیان برای فیلم تلویزیونی "ساعت به وقت صفر"

بهترین بازیگر مرد به صورت مشترک "محسن تنابنده" برای "سنگ اول" و سیامک صفری برای "پیش خواهد آمد"

بهترین بازیگر زن: اندیشه فولادوند برای فیلم تلویزیونی "سنگ اول"

بهترین آهنگساز بهنود یخچالی

بخش سریال‌های طنز:

بهترین فیلمنامه: علیرضا بذرافشان و سارا خسروآبادی برای سریال "نابرده رنج"

بهترین کارگردانی: حمید نعمت الله برای سریال "وضعیت سفید"

بهترین سریال: الهام غفوری برای سریال "پایتخت"

بهترین بازیگر اول مرد: یونس غزالی برای بازی در "وضعیت سفید"

بهترین بازیگر اول زن: افسانه بایگان برای بازی در سریال "وضعیت سفید"

بهترین بازیگر مکمل زن: مرجانه گلچین برای بازی در سریال "شمس العماره"

بهترین بازیگر مکمل مرد: هوشنگ حریرچیان برای بازی در سریال‌های "ساختمان پزشکان" و "آشپزباشی"

بهترین تصویربرداری: مسعود کرانی برای سریال "آشپزباشی"

بهترین موسیقی: امین هنرمند برای سریال "آشپزباشی"

بهترین دکور و طراحی صحنه: محمدرضا شجاعی برای سریال "وضعیت سفید"

بهترین جلوه‌های ویژه: رضا میثاقی برای سریال "مسیر انحرافی"

بهترین تدوین: خشایار موحدیان و سودابه سعیدنیا برای سریال "وضعیت سفید"

بخش مسابقه و سرگرمی:

بهترین اجرا: مسعود روشن پژوه

بهترین دکور: حسین فردرو

بهترین خلاقیت و پژوهش: سعید ابوطالب، محسن حسینی

بهترین مسابقه حضوری: سعید ابوطالب برای "سرزمین دانایی"

مسابقه غیرحضوری: علی اکرمی برای "إسرا"

بخش کودک و نوجوان:

عروسکی‌ها

بهترین عروسکی: حسین مناجاتی برای "قصه‌های بی بی خانم"

بهترین عروسک گردان: دنیا فنی زاده برای "موش نمکی"

بهترین صداپیشه: نگار استخر برای "سنجد خبرنگار"

بهترین نویسنده: شادی پورمهدی برای "موش نمکی"

بهترین موسیقی: امید سیاره برای "قصه‌های بی بی خانم"

بهترین کارگردانی: هنگامه مفید برای "قصه‌های بی بی خانم"

بهترین تدوین: ساسان امیرپور برای "افسانه‌های ایرانی"

بهترین تیتراژ: مهین جواهریان برای "موش نمکی"

بهترین طراح صحنه و دکور: منوچهر شاکری برای "قصه‌های بی بی خانم"

ترکیبی‌ها:

بهترین بازیگر: محمد مسلمی، علی فروتن، حمید گلی برای "فیتیله"

بهترین مجری: داریوش فرضیایی و امیر محمد متقیان

بهترین نویسنده: محمدرضا حیدری برای "زنگ سوم" و "ترمه طلا"

بهترین دکور: مونا ترابی برای "خاله شادونه در سرزمین دونه‌ها"

همچنین هیئت داوران جوایز ویژه خود را در بخش‌های مختلف به مرجان اشرفی زاده، علیرضا خمسه، ناهید دل آگاه، محسن تنابنده، سیامک صرافت، محمد داودی و علیرضا سبط احمدی اهدا کردند.