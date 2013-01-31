کادر تخصصی قرآن تشکیل شود

به گزارش خبر نگار مهر، احمد حاجی شریف شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از خادمان پیشکسوت قرآنی استان سمنان که به مناسبت دهه فجر در سالن سرپرستی بانک ملی این استان برگزار شد با بیان اینکه تقدیر ازپشکسوتان باعث انگیزه و تلاش بیشتر جوانان در حوزه دین می شود، گفت: باید در خصوص فعالیت های قر آنی توجه بیشتری را به جوانان داشته باشیم و این مهم تلاش بیش از پیش اساتید را می طلبد.

وی با تاکید بر اینکه باید در زمینه قرآنی سرمایه گذاری شود اظهار داشت: متاسفانه در زمینه های تخصصی قرآن ضعف داریم.

نماینده مقام معظم رهبری در راس هیئت مدیره سازمان دارالقرآن الکریم



معاونت نظارت بر چاپ و نشر قر آن کریم سازمان دارالقرآن الکریم کشور با اشاره به قدمت نظارت بر چاپ نشر قرآن کریم در این سازمان گفت: سازمان دارالقرآن الکریم به صورت هیئت امنایی اداره می‌شود که نماینده مقام معظم رهبری رئیس این هیئت است.

وی با بیان اینکه این سازمان حکم ستادی دارد و زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کند، تصریح کرد: یکی از این فعالیت‌ها نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم است که از سال 1364 با حکم مقام معظم رهبری آغاز و تاکنون ادامه دارد.

حاجی شریف از تلاش سازمان دارالقرآن‌ الکریم مبنی بر تصحیح مکانیزه قرآن خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر به دلیل زمان بر بودن روند تصحیح قرآن به صورت دستی، سعی بر مکانیزه کردن این کار داشتیم، اما به دلیل 100 درصد نبودن دقت این کار، فعلاً نمی‌توانیم قرآن‌ها را به صورت مکانیزه اصلاح کنیم، البته اگر این امر محقق شود برای اولین‌بار است و ناشران ظرف 24 ساعت قرآن خود را تحویل می‌گیرند.

افت تیراژ قرآن کریم در شش ماهه دوم سال 1391

وی با اشاره به افت تیراژ چاپ قرآن کریم در شش ماهه دوم سال 1391 گفت: در سال‌های اخیر همواره چاپ و نشر قرآن کریم با مشکل مواجه بوده که در نیمسال دوم سالجاری به اوج رسیده و تیراژ چاپ قرآن افت داشته است، امید است با واردات کاغذ و ارائه یارانه، این مشکلات مرتفع شود، که رفع این مشکل توسط معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقدور خواهد بود.

حاجی شریف با بیان اینکه بیش از 99 درصد اشکالات در حین چاپ قرآن‌ها به وجود می آیند ادامه داد: پس از چاپ و قبل از توزیع قرآن‌های چاپ شده در کشور نیز این آثار مورد بازبینی و بعضاً تصحیح قرار می گیرند.

چاپ‌ متنوع سه هزار جلد قرآن کریم در سازمان دارالقران الکریم

معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن الکریم اظهار کرد: هم اکنون در معاونت چاپ و نشر قرآن این سازمان حدود سه هزار جلد قرآن کریم با چاپ‌های متنوع وجود دارد که چنین تنوع چاپی در هیچ جای جهان نیست و ما در این معاونت با کمک بیش از 60 مصحح به تصحیح اشکالات چاپی در قرآن کریم های رسیده به این معاونت می پردازیم.

وی گفت: مصححان ما دارای تحصیلاتی در رشته های الهیات و ادبیات عرب و برخی از آن‌ها نیز قاریان و حافظان قرآن کریم هستند که حد نصاب های تصدی این مسئولیت را کسب کرده و در حین خدمت نیز سه دوره آموزش را می گذرانند.

حاجی شریف با بیان اینکه هم اکنون در کشورهای عربی یک نوع کتابت قرآن کریم وجود دارد ولی در کشور ما در این مورد چندین کتابت وجود دارد که مصححان باید بر تمامی این کتابت‌ها مسلط باشند افزود: می توانیم ادعا کنیم که مجوزهایی که ما به قرآن‌های چاپ شده می دهیم حاکی از بی غلط بودن آن‌هاست و نمی توان غلطی در چاپ این قرآن ها یافت و خوب است بدانیم که در زمینه صدور مجوز برای چاپ حتی از کشورهای عربی نیز از ما تقاضا شده بود که نسبت به صدور آن پس از بررسی قرآن مد نظر اقدام کردیم.

108 ترجمه قرآن کریم در کشور وجود دارد

معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن کریم با بیان اینکه هم اکنون در سطح کشور حدود 108 ترجمه از قرآن کریم وجود دارد که حدود 90 مورد آن فارسی است، به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر این که با وجود صنعت چاپ، امکان تحریف در کتابت قرآن کریم وجود ندارد، اشاره کرد و گفت: مطلب همان طور است که ایشان فرمودند و اگر بحثی در مورد تحریف قرآن صورت بگیرد دیگر در مورد متن قرآن نیست و تنها می تواند در مورد ترجمه قرآن کریم باشد.

حاجی شریف با اشاره به تدوین کتابت قرآن کریم به شیوه قیاسی که اخیرا از آن رونمایی شد، اظهار امیدواری کرد: با توسعه این نوع از کتابت برخی از مشکلات در این عرصه حل شود.

قر آن هدیه خدا به بشر است

استاندار سمنان نیز در ادامه این مراسم ضمن تاکید بر اینکه انسان در خلق قرآن نقشی نداشته و خداوند متعال تنها خالق آن است، اظهار داشت: اگر قرآن نبود پیامبر کامل نمی شد و قرآن هدیه خدا به بشر است.

عباس رهی با بیان اینکه انسان هایی که با قرآن محشور هستند با پیامبر خدا محشورند، گفت: این نعمت بزرگ را خداوند بر هر کسی اعطا نمی کند.

ضرورت الگو گرفتن از قرآن در زندگی

استاندار سمنان با تاکید بر الگو گرفتن از قرآن در زندگی گفت: قرآن، عبادت و نماز در جای جای زندگی زندگی باید جهت دار باشد.

وی ضمن تصریح بر اینکه هر عبادتی در این هستی باید جهت دار باشد، اظهار داشت: در غیر این صورت اختلافات مختلفی به وجود خواهد آمد.

رهی اصل یادگیری قرآن را ارزشمند خواند و افزود: الگو گرفتن از این کتاب آسمانی و نیز زندگی پیامبر اکرم (ص)‌ و ائمه اطهار (ع) مهم است.

ضرورت ترویج قرآن در بین کودکان و نوجوانان

استاندار سمنان به تلاش دشمنان برای مقابله با اسلام اشاره کرد و گفت: دشمنان اسلام در پوشش دین به وسیله کتاب های جعلی خود تلاش می کنند ریشه اسلام را بخشکانند که این تلاش بیهوده است.

وی بر ترویج قرآن در بین کودکان و نوجوانان تاکید کرد و افزود: تدبیر بیشتر در آیات قرآن راهگشای مشکلات و معضلات جامعه است.

رهی گفت: حرکت هایی که جوانان ما در عرصه های علمی خصوصاً بحث انرژی هسته ای انجام دادند با تمسک و توسل به قرآن بوده است.

آموزه های قرآن کریم مدنظر باشد

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه برای پیروزی انقلاب اسلامی مردم خون داده اند اظهار داشت: امام خمینی (ره) برای ایجاد عدالت، استقلال، آزادی و شعار ما در سال های 1356و1357 که استقلال آزادی جمهموری اسلامی بود قیام کردند و رنج و تبعید کشیدند.

حجت الاسلام علی شکری اضافه کرد: بر اساس آموزه های قرآنی برای هدایت استقلال و ایجاد انقلاب اسلامی باید با طاغوت و ظلم و ظالم مبارزه کرد و این مبارزه می تواند ما را از گزند دشمنان محفوظ نگه دارد.

وی با اشاره به این مطلب که مردم قیام کردند تا راه مبارزه را تا ظهور حضرت ولی عصر امام مهدی (عج) ادامه دهند عنوان کرد: مردم قصد دارند انقلاب را به صاحب اصلی اش برسانند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان افزود: امروز دانشمندان غیرمسلمان با تکیه بر قرآن و استفاده از مطالب علمی بیان شده در قرآن، برای پیشرفت علم و فناوری گام‌های بزرگی برداشته‌اند.

شکری ضمن تاکید بر اینکه مساجد بهترین مکان برای پرورش و تربیت دینی جوانان و نسل‌های آینده است اظهار داشت: تلاش در ترویج فرهنگ غنی قرآنی با در اختیار داشتن کتابی که دارای دستوراتی جامع و انسان‌ساز بوده، کاری پرثمر و ماندگار است.

وی با بیان اینکه مساجد اماکن بسیار ارزشمند در راستای سازندگی فکر و اندیشه اقشار مردم بویژه جوانان است، اضافه کرد: توجه هرچه بیشتر به غنی کردن محتوای برنامه‌های مساجد در رونق و پویایی این امکان تأثیرگذار است.

کانون‌های مساجد با اتصال به تعالیم و آموزه‌های الهی و قرآنی به دفاع از دین بپردازند

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اظهار داشت: در عصر کنونی که هجمه‌های فرهنگی دشمنان از هر سو کشور را مورد هدف قرار داده، کانون‌های مساجد باید با اتصال به تعالیم و آموزه‌های الهی و قرآنی به دفاع از دین بپردازند و هنرمندانه در ترویج اصول و ارزش‌های اسلامی حرکت کنند.

شکری با اشاره به سی و چهرمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) افزود: این جلسه برای پاسداشت بخشی یا جمعی از قرآنیان استان سمنان در طول سه دهه گذشته که زحمت های فراوانی کشیده و شاگردان بسیاری را پرورش داده اند برگزار شده است.

برگزاری آئین تجلیل از پیر غلامان آل الله استان سمنان

وی تصریح کرد: در آینده شاهد برگزاری آئین تجلیل از پیر غلامان آل الله استان سمنان نیز خواهیم بود.

شکری برگزاری دوره ای تربیت معلم در زمینه های مختلف قر آنی، آموزش قرائت قرآن، آموزش تفاسیر، برگزاری مسابقه و جشنواره، برگزاری جلسه های انس با قرآن، توزیع قرآن رایگان، طراحی و تدوین برنامه ها پنج ساله توسعه قرآنی بر اساس سند جامع سازمان تبلیغات اسلامی و... را از عمده ترین فعالیت های این سازمان بر شمرد.

وی ضمن تاکید بر ضروت توسعه خانه های قرآنی در روستاها، اظهار داشت: باید برای ترویج خانه های قرآنی در روستاها دهیاری ها و سازمان های دهیاری همکاری کنند.

10نفر از پیشکسوتان عرصه قرآن استان سمنان تجلیل شدند

در این مراسم که با حضور معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن الکریم کشور، مسئولان استانی، مدیران موسسات و مراکز قر آنی، روحانیان و اهالی قرآن برگزار شد از سید احمد سیادتی، رضا شریفی، احمد عالمی، علی اکبر عرب احمدی، محمد لطیف مجیب، محمد رضا منصوریان، محمد علی منصوریان، محمد صادق جبلی، سید محمد حسینی نژاد و محمد جواد سعدی به عنوان پیشکسوتان قرآنی استان سمنان قدردانی شد.