به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، صمد نژاد ابراهیمی با اشاره به فرسوده بودن زیرساختها و تجهیزات آزمایشگاهی در کشور گفت: در ۲ سال گذشته ۱۰۰ میلیون یورو اعتبار برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی به دانشگاهها اختصاص یافت اما این میزان اعتبار کافی نبود.
وی اظهار کرد: با موافقت رئیس جمهور ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار دیگر به این بخش تزریق خواهد شد و امید میرود سال آینده، سال خوبی برای آزمایشگاههای همه دانشگاههای کشور باشد.
مدیرکل سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی وزارت علوم راهاندازی آزمایشگاههای ملی و مرجع و همچنین تجهیز آزمایشگاههای مرکزی به منظور توسعه علمی و فناوری را از اهداف پیش رو اعلام کرد.
مدیرکل سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی وزارت علوم در حوزه مرجعیت علمی و نمایهسازی نشریات علمی در سه سال گذشته موفقیتهای خوبی داشتیم و موفق شدیم تعداد نشریات نمایه شده در کشور به عدد ۲۲۸ رسیده است که این موضوع گامی بزرگ در جهت مرجع بودن ایران است که در جهت شتاب علم هم موثر است.
نژاد ابراهیمی با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر در زمینه تولید علم رتبه ۱۸ را در دنیا و رتبه سوم را در منطقه دارد تصریح کرد: در زمینه تولید علم نسبت به سال قبل رتبه ثابتی داشتیم که با هماهنگی با معاونت علمی یک برنامه جهش در نظر گرفته شده که باعث افزایش شتاب علمی شود اما تامین زیرساختها و تامین مالی در حوزه پژوهش از ضروریات ارتقای رتبه علمی است.
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