به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از متن پیام ها و بیانیه های این تشکل ها بدین شرح است:

در بیانیه خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به مناسبت یوم الله 22 بهمن می خوانیم: ما صنعتگران کشور همگام با امت بپا خاسته ایران اسلامی و به پیروی از مقتدای خویش مقام عظمای ولایت با حضوری منسجم و موثر در راهپیمایی 22 بهمن شرکت نموده و بار دیگر به مستکبرین عالم اعلام می کنیم که بر حراست و صیانت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای ارزشمند آن تا پای جان ایستاده ایم.

اتحادیه انجمن های آشوری ایران در بیانیه خود آورده است: در این برهه حساس از زمان که استکبار جهانی، با حربه به گمان خود کارساز به تحریم ایران، صف آرایی کرده است و تلاش می کند تا ایران را از دست یابی به ابتدایی ترین حق خود به انرژی هسته ای و باز به گمان خود باز دارد. باید که نشان دهیم ملت ایران با تمامی آحاد و اقشار خود، هر گونه توطئه دشمن را خنثی خواهد کرد.

تجربه ایستادگی و مقاومت و پایداری ملت بزرگ ایران در دورانی بیش از سه دهه نشان داده است، هراسی از هیچ توفان سیل آسای دشمن نخواهد داشت.

با تقدیم صمیمانه ترین تهنیت ها و شادباش ها به ملت بزرگ ایران، چنان همیشه، در صحنه های انقلاب و نظام حضور خواهیم داشت.

در بیانیه حزب موتلفه اسلامی می خوانیم: ملت ایران اجازه نمی دهد کارگزاران و منتخبین ملت ذره ای از مسیر قانون و فرامین رهبر معظم انقلاب و سیاست های ترسیم شده نظام عدول کرده و دستاوردهای گرانسنگ انقلاب را قربانی اختلافات نفسانی و اشتباه در درک مشترک و درست از قانون و ارزش ها بنمایند.

آسیب زدن به آرامش قبل از انتخابات و دامن زدن به اختلافات و جریحه دار کردن احساسات ملت فداکاری که بار سنگین مشکلات اقتصادی و فشار تحریمی دشمن را تحمل می کنند خیانت به نظام و رهبری است.

ملت ایران در تداوم انقلاب و عبور از چالش های فرارو هیچگاه رهبر عزیز و ناخدای کشتی انقلاب خود را تنها نخواهند گذاشت و با رویش های جدید جای ریزش های انقلاب را پر خواهد کرد و با حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن امسال پایبندی خود به آرمان های انقلاب اسلامی و تبعیت خود را از ولی فقیه و رهبر عزیز انقلاب اسلامی نشان خواهد داد.

جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار در بیانیه خود آورده است: وحدت ملی و اقتدار جمهوری اسلامی مهمترین سلاح برای مبارزه با دشمنان نظام است هر کس که اختلاف بین مردم بوجود آورد، راه دشمن را طی کرده است و مردم در موقع لزوم پاسخ خیانت های او را خواهند داد.

جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار معتقد است رمز پیروزی و تداوم شکست های دشمن اطاعت از ولایت فقیه و شناخت توطئه ها و دسیسه های آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس مکار است. ما مطمئن هستیم ملت با بصیرت مثال زدنی این توطئه ها را خنثی خواهند کرد. لذا مسئولان باید با همراهی ملت و پرهیز از اختلاف بستر تداوم پیروزی های ملت را فراهم کنند تا مشمول حمایت مردم و دعای رهبر معظم انقلاب قرار گیرند.

همچنین در بیانیه فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی به این مناسبت آمده است: یکی از مهمترین جلوه های حضور وحدت آفرین مردم، مشارکت پرشور در راهپیمایی 22 بهمن است، لذا ضمن یادآوری اهمیت این حضور مردمی، ویژگی خاص این مناسبت در سال جاری را به دلیل اینکه در آستانه یک انتخاب مهم قرار داریم، گوشزد می نمائیم و یقین داریم که امسال راهپیمایی 22 بهمن به فضل الهی و به برکت هوشیاری و بصیرت مردم و مسئولان، پرشورتر از سال های گذشته خواهد بود و موجب تقویت روحیه ملت های مظلوم جهان و ناامیدی هر چه بیشتر دشمنان و بدخواهان خواهد شد.

در بیانیه حزب وحدت و همکاری ملی در خصوص فراخوان مردم برای شرکت در راهپیمایی سراسری 22 بهمن آمده است: مردم انقلابی و هوشیار ایران اسلامی امسال همچون سنوات گذشته با حضور گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن یاد و خاطره شهدای گرانقدر و ایثار و فداکاری مبارزان انقلاب اسلامی را گرامی خواهند داشت و بر تداوم تحقق آرمان های شهدا و حضرت امام خمینی(ره) و شعارهای محوری خود در هفته ها و روزهای منتهی به 22 بهمن 57 یعنی وحدت ملی، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تحت رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی تاکید خواهند نمود و قدرت، وحدت و همبستگی خود را به رخ دشمنان انقلاب اسلامی خواهند کشاند.

خانه کشاورز ایران در بیانیه خود تاکید کرده است: کشاورزان؛ این سربازان جبهه های تولید دوشادوش مردم شریف و شهید پرور ایران در جای جای کشور در مراسم راهپیمایی شکوه آفرین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کرده همراه و همصدا با همه ی مردم این جشن بزرگ را گرامی می دارند.

جبهه مردمی اصلاحات نیز در بیانیه خود از کلیه آحاد مردم شهیدپرور اسلامی در سراسر ایران و جهان، احزاب و سیاسیون و تشکل ها و سایر نهادها دعوت می نماید یکبار دیگر دشمنان قسم خورده انقلاب را مایوس نموده و با حضور پرشور خود در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن مایه وحدت، همدلی و دوستی فی ما بین آحاد مختلف کشور شوند تا درس دیگری باشد برای جهانیان.

در فراخوان جبهه اصلاح‌طلبان ایران برای حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن نیز می خوانیم: آنچه راهپیمایی 22 بهمن امسال را ممتاز می سازد اعلام آمادگی مردم برای شرکت در انتخابات 92 است. بی شک هیچ کس از احزاب و نیروهای سیاسی نباید از کنار یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراها بی تفاوت بگذرد و به همین خاطر اصلاح‌طلبان معتقد به خط نورانی امام خمینی(ره) با احساس مسئولیت مضاعف باید در صحنه حاضر باشند و بدانند اجماع نامزدهای اصلاح طلب تنها راه پیروزی جریان اصلاحات بر روند کنونی دستگاه اجرایی کشور است.

البته جبهه اصلاح طلبان از مسئولان ذیربط می خواهد علاوه بر حل مشکلات اساسی مردم به‌ویژه محرومان جامعه در زمینه تامین معیشت، به گونه ای برنامه ریزی کنند که زمینه حضور تمامی سلایق سیاسی در انتخابات 92 به ویژه اصلاح طلبان فراهم گردد و با جلوگیری از جنجال‌آفرینی به ویژه از سوی مسئولان مملکتی عرصه ای را فراهم کنند که ملت ایران یکبار دیگر با مشارکت حداکثری، امنیت ملی و اقتدار بین المللی و ثبات و آرامش سیاسی خود را به صورت مضاعف تضمین نماید.

جامعه اسلامی کارگران در بیانیه خود با توصیه همه مسئولین تراز اول نظام و صاحب منصبان به رعایت وحدت، همدلی و هماهنگی پرهیز از هر حرکت تشنج آفرین و تشویش اذهان عمومی که خاطر رهبر معظم انقلاب را مکدر و قلب دوستداران انقلاب و نظام را جریحه دار می نماید، از عموم ملت شریف ایران بویژه اقشار شریف و مومن کارگری این زحمتکشان و حافظان و مدافعان واقعی اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی دعوت کرد که با حضور پرشور و پررنگ خود در مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ماه، تمامی توطئه ها و نقشه های شوم استکبار جهانی را خنثی و نقش بر آب نموده و شوکت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان دهند.

انجمن جانبازان نخاعی نیز در بیانیه خود راهبرد جدید استکبار جهانی و توطئه شیطان بزرگ را که با حمایت‌های مالی و منطقه ای حکومت یهودی آل سعود و دلالی ترکیه و سایر وابستگان و نوکران خود در سوریه در حال اجراء و در عراق و مالی در حال برنامه ریزی است محکوم نموده و توجه همه مسلمانان را به هشیاری انقلابی جلب می نماید.

این انجمن از همه ملت شریف ایران بویژه جامعه ایثارگری اعم از جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء دعوت بعمل می آورد تا با حضور هر چه شکوه تر خود در راهپیمایی 22 بهمن موجبات یاس استکبار و دلگرمی مستضعفین را رقم زنند.

در بیانیه جامعه اسلامی وکلا و حقوقدانان ایران به مناسبت راهپیمایی 22 بهمن نیز آمده است: ضمن تبریک دهه مبارک فجر و نثار خالصانه ترین درودها و سلام های خود به ارواح طیبه شهیدان انقلاب اسلامی و روح پرفتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی از همه ملت سرفراز ایران اسلامی جهت مشارکت پرشور و فعالانه در راهپیمایی 22 بهمن دعوت می گردد تا با حضور باصلابت خود یکبار دیگر توطئه در هم تنیده نظام استکبار را خنثی نمایند.