حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن معادلات دشمن را به هم می زند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: همچنین حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن، اقتدار ایران اسلامی را بیش از پیش به جهانیان نشان خواهد داد.

وی ضمن دعوت از مردم برای حضوری دشمن شکن در این راهپیمایی اظهار داشت: دشمن با اعمال تحریم ها و فشار به جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یاس در جامعه است اما ملت ایران با ایمان و هوشیاری خود در طول 34 سال گذشته دشمنان را نا امید کرده است.

حسینی با اشاره به خدمات و برکات بی سابقه نظام جمهوری اسلامی برای مردم ایران به خصوص مردم این استان تصریح کرد: بی شک راهپیمایی 22 بهمن فرصت گرانبهایی برای شکرگزاری از خدمات این انقلاب است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به کهگیلویه و بویراحمد هویت بخشید و یک هدیه الهی برای استان بود، گفت: این استان قبل از انقلاب به عمد در محرومیت نگه داشته شده بود و از کمترین امکانات و زیر ساختها بهره مند نبود اما اینک به برکت انقلاب اسلامی شاهد رشد و توسعه روز افزون آن هستیم.

افزایش توان دفاعی ایران دشمن را به وحشت انداخته است

حسینی با بیان اینکه مردم این استان قدردان این انقلاب هستند، اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمدی ها در تمام صحنه های دفاع از انقلاب اسلامی حاضر بوده و در خط مقدم حضور داشتند.

امام جمعه یاسوج همچنین با اشاره به رونمایی از برخی دستاوردهای نظامی کشور در دهه فجر گفت: این دستاوردها که با تلاش متخصصان داخلی تولید شده، نشان از اقتدار نظامی کشور است.

وی بیان داشت: افزایش توان دفاعی جمهوری اسلامی موجب ترس و وحشت دشمنان انقلاب شده است.

حسینی با بیان اینکه ایران اسلامی تهدیدی برای کشورهای همسایه نیست، اظهار داشت: ایران به دنبال ثبات و آرامش در منطقه است و در این راه تلاش می کند.