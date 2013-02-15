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۲۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۵

آیت الله مکارم تأکید کرد:

ضرورت بررسی فوری و جامع اتفاقات 22 بهمن در قم

ضرورت بررسی فوری و جامع اتفاقات 22 بهمن در قم

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان بر بررسی فوری و جامع اتفاقات و حوادث راهپیمایی 22 بهمن در قم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی مکارم شیرازی امروز در دیدار استاندار قم با وی، اظهار داشت: قم از جهات مختلف رویکرد کلان و جهانی دارد بنابراین بودجه و اعتبارات قم با نگاه به همین موضوع باشد و مسئولان استان باید اینگونه اعتبارات را مطالبه کنند.

این مرجع تقلید همچنین بر ضرورت بررسی فوری و جامع اتفاقات روز 22 بهمن در حرم مطهر حضرت معصومه(س) تأکید کرد.

جذب 32 میلیارد تومان اعتبار و فروش 63 میلیارد تومان اوراق بهادار برای پروژه انتقال آب

استاندار قم نیز در این دیدار در گزارشی با اشاره به وضعیت خدمات رسانی و عمران و آبادانی قم، با بیان اینکه در سال‌های اخیر استان قم شاهد رشد و توسعه چشمگیری در بخش‌های مختلف بوده است، اظهار داشت: پروژه‌های مصوب سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان قم تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته و تاثیر بسزایی در رشد و آبادانی قم گذاشته است.

کرم رضا پیریایی به وضعیت پیشرفت پروژه‌های عمرانی مهر ماندگار و پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم اشاره کرد و گفت: با پیگیری مستمر انجام شده به پروژه‌های مهر ماندگار اعتبارات قابل توجهی اختصاص گرفت و جذب 32 میلیارد تومان اعتبار و فروش 63 میلیارد تومان اوراق بهادار برای پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به استان عملیات اجرایی این پروژه مهم و کلیدی را تسریع می‌کند.

استاندار قم همچنین ضمن ابراز امیدواری از تکمیل پروژه منوریل تا اوایل سال 92، گزارشی از وضعیت صنعت و کشاورزی استان را ارائه کرد و افزود: پروژه‌های عمرانی در استان با همت مسئولان و حمایت حوزه و علما و مراجع عظام تقلید خوشبختانه روند رو به رشدی را طی می‌کند.

وی همچنین گزارشی از روند رسیدگی به حادثه مراسم گرامیداشت 22 بهمن در استان ارائه کرد.

کد مطلب 1815342

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