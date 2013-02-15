ضرورت بررسی فوری و جامع اتفاقات 22 بهمن در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی مکارم شیرازی امروز در دیدار استاندار قم با وی، اظهار داشت: قم از جهات مختلف رویکرد کلان و جهانی دارد بنابراین بودجه و اعتبارات قم با نگاه به همین موضوع باشد و مسئولان استان باید اینگونه اعتبارات را مطالبه کنند.



این مرجع تقلید همچنین بر ضرورت بررسی فوری و جامع اتفاقات روز 22 بهمن در حرم مطهر حضرت معصومه(س) تأکید کرد.



جذب 32 میلیارد تومان اعتبار و فروش 63 میلیارد تومان اوراق بهادار برای پروژه انتقال آب



استاندار قم نیز در این دیدار در گزارشی با اشاره به وضعیت خدمات رسانی و عمران و آبادانی قم، با بیان اینکه در سال‌های اخیر استان قم شاهد رشد و توسعه چشمگیری در بخش‌های مختلف بوده است، اظهار داشت: پروژه‌های مصوب سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان قم تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته و تاثیر بسزایی در رشد و آبادانی قم گذاشته است.



کرم رضا پیریایی به وضعیت پیشرفت پروژه‌های عمرانی مهر ماندگار و پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم اشاره کرد و گفت: با پیگیری مستمر انجام شده به پروژه‌های مهر ماندگار اعتبارات قابل توجهی اختصاص گرفت و جذب 32 میلیارد تومان اعتبار و فروش 63 میلیارد تومان اوراق بهادار برای پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های دز به استان عملیات اجرایی این پروژه مهم و کلیدی را تسریع می‌کند.



استاندار قم همچنین ضمن ابراز امیدواری از تکمیل پروژه منوریل تا اوایل سال 92، گزارشی از وضعیت صنعت و کشاورزی استان را ارائه کرد و افزود: پروژه‌های عمرانی در استان با همت مسئولان و حمایت حوزه و علما و مراجع عظام تقلید خوشبختانه روند رو به رشدی را طی می‌کند.



وی همچنین گزارشی از روند رسیدگی به حادثه مراسم گرامیداشت 22 بهمن در استان ارائه کرد.