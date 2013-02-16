سال 92 چالش جدي كم آبي در هرمزگان نداريم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خادمی در نشست "قيومي" مشاور وزير نيرو در امور زنان و خانواده با مديران عامل شركت هاي تابعه وزارت نيرو در هرمزگان ،با اشاره به كمبود آب در بسياري از نقاط استان، تصريح كرد: تداوم دوره هاي خشكسالي سبب تبديل مناطق شرق استان به مناطقي كم آب شده است.

خادمي،هرمزگان را به عنوان منطقه اي تشنه خواند و گفت: براي رفع اين تشنگي و مشكلات تامين آب شهرها و روستاها ، نيازمند حمايت جدي تر مسئولان استاني و كشوري هستيم. وي همچنين تاثير خشكسالي بر دشت هاي استان از ديگر دلايل چالش منابع آبي عنوان كرد.

مهندس خادمي با اشاره به بارندگي هاي مطلوب اخير در استان ، گفت: اگر بارندگي هاي اخير نبود، تامين آب شهر بندرعباس با خطر جدي روبرو مي شد اما خوشبختانه در سال 92 به بركت اين بارندگي ها و بارندگي هاي آتي با چالش جدي مواجه نمي شويم . وي اضافه كرد: قطعا جهت مقابله با كم آبي نيازمند مديريت جدي تري در بخش آب خواهيم بود.

اين مقام مسئول در ادامه اين نشست به پيشرفت مطلوب روند حضور بانوان و استفاده از توانمندي هاي آن در شركت هاي تابعه وزارت نيرو اشاره كرد و گفت: اين مجموعه نيز تعدادي از مديران آن بانوان هستند كه توانسته اند عملكرد مطلوبي ارائه کنند.