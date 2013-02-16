سال 92 چالش جدي كم آبي در هرمزگان نداريم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خادمی در نشست "قيومي" مشاور وزير نيرو در امور زنان و خانواده با مديران عامل شركت هاي تابعه وزارت نيرو در هرمزگان ،با اشاره به كمبود آب در بسياري از نقاط استان، تصريح كرد: تداوم دوره هاي خشكسالي سبب تبديل مناطق شرق استان به مناطقي كم آب شده است.
خادمي،هرمزگان را به عنوان منطقه اي تشنه خواند و گفت: براي رفع اين تشنگي و مشكلات تامين آب شهرها و روستاها ، نيازمند حمايت جدي تر مسئولان استاني و كشوري هستيم. وي همچنين تاثير خشكسالي بر دشت هاي استان از ديگر دلايل چالش منابع آبي عنوان كرد.
اين مقام مسئول در ادامه اين نشست به پيشرفت مطلوب روند حضور بانوان و استفاده از توانمندي هاي آن در شركت هاي تابعه وزارت نيرو اشاره كرد و گفت: اين مجموعه نيز تعدادي از مديران آن بانوان هستند كه توانسته اند عملكرد مطلوبي ارائه کنند.
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