آب شیرین کن تنها راهکار تامین کمبود آب در سیریک/دریا راه نجات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان سیریک دارای اقلیم خشک و نیمه خشک آب و هوایی و جزو شهرستانهای کم آب، به لحاظ منابع آبی زیر زمینی کشور است. آب شرب شهرستان سیریک از منابع آبی دشتهای راونگ شهرستان میناب تامین می شود که با حفر پنج حلقه چاه آب به این شهر منتقل می شود.

آب شهر سیریک و 72 روستای این شهرستان و 30 روستای شهرستان جاسک و 10 روستا از میناب از دشت راونگ میناب تامین می شود. اما این خط آب که دارای پمپاژ آب است جوابگو جمعیت شهر و روستاهای سیریک نیست که در نهایت باعث کم آبی موجود شده است.

در فصل تابستان و خشکسالی های سالهای گذشته تاثیرات خود را در زندگی مردم گذاشته است. به طوری که وضیعت آب در سیریک وضیعت هشدار دهنده و چالش برانگیز شده است.

با وجود اینکه شهرستان سیریک وسعت اراضی بیابانی بالایی دارد. اما آب دریا و شور، به وفور یافت می شود و از مرز آبی بالای بر خوردار است.

پیش تر حسین خادمی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎی استان با تصریح بر اینکه 9 شهر استان شامل تخت، قلعه قاضی، رویدر، سیریک، هشتبندی، بندرلنگه و کنگ، بستک و جناح شامل 15 هزار مشترک با کمبود جدی آب مواجه اند، تاکید کرد: علاوه بر ایجاد ظرفیت های جدید، امید است با همکاری شهروندان در راستای مصرف بهینه، بتوانیم تابستان سال جاری را با کمترین دغدغه پشت سر بگذاریم.

وی افزود: روزانه با صرفه جویی 50 لیتر از آب، مشکلات کم آبی و بی آبی استان در فصل تابستان برطرف خواهد شد، از شهروندان ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﮫﯿﻨﻪ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﻤﺮاه ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﮫﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آب شیرین کن تنها راهکار تامین کسری آب در سیریک

با استفاده از آب شیرین کن می توان آب دریا و آبهای شور را قابل استفاده کنیم . نمک زدایی آب دریا و تبدیل آن به آب شیرین به طور فزاینده ای به عنوان یک منبع آب بکر و نامحدود می توان استفاده کرد.

تنها راهکار موثر جهت تامین این کسری استفاده از تکنولوژی اب شیرین کن و شیرین سازی آب دریا است که شهرستان سیریک با این مرز آبی می تواند از این نعمت در جهت تامین آب ساکنین خود استفاده کند.

تکنولوژی شیرین سازی آب را به عنوان منبعی مطمئن و پایدار می توان نام برد و می توان با این تکنولوژی کمبود و چالش کم آبی مرتفع ساخت.

شهرستان سیریک به دلیل ساحلی بودن و همجواری با دریا، اجرایی طرح آب شیرین کن از اولویت های دولت نهم و دهم برای رفع کم آبی بوده که در راستای تامین آب شهر سیریک اقدام به ساخت آب شیرین کن در این شهر شد که با 30 درصد پیشرفت فیزیکی در حال حاضر راکت مانده است.

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: می توان با تکنولوژی آب شیرین کن کمبود آب شهرستان سیریک را برطرف کرد.

علی محمودی اظهارداشت: به دلیل کاهش آب چاهای راونگ از 150لیتر به 120 لیتر در ثانیه و افزایش تعداد مشترکین تحت پوشش این خط انتقال آب در سالهای جاری نسبت به سالهای گذشته با کمبود آب بیشتری مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه خط انتقال آب راونگ سیریک جوابگو مشترکین نیست گفت : با توجه به اینکه 120لیتر آب در ثانیه فقط برای 6 هزار مشترک است ولی با این وجود تعداد مشترکین تحت پوشش انتقال آب راونگ ، سیریک 14500هزار مشترک است.

وی با اشاره به قطعی و کمی آب اظهار کرد: شکستگی مقرر توسط افراد خاطی در محور روستاهای میناب باعث گردیده مشترکین با قطعی و کمی آب مواجه باشند.

محمدی تصریح کرد: در راستای رفع کسری آب در خواست خط دوم انتقال آب راونگ سیریک داده شد که به علت کمی آبی دشتهای راونگ به تصویب شورای اداری استان نرسید.

وی با بیان اینکه با ایجاد آب شیرین کن کسری آب در سیریک رفع می شود گفت: با اجرایی شدن 2 ایستگاه آب شیرین کن بمانی و روستای بنجی کسری آب به طور کامل رفع می گردد.

وی اضافه کرد: به خاطر افت و کمی فشار آب در روستاهای ددی،گزپیر،کرتان ،بازگرد،عاشقان ،گونمردی وسرارو به صورت مقطعی با 1 تانکرآبرسانی سیار می شود.

هرچند که احداث آب شیرین کن هزینه های در بر دارد اما بااین وجودمی توان آب که مایع حیات است را از آن بدست آورد. وضعیت آب در کشور وضعیت مناسبی ندارد پس باید از نعمت آب دریا که به صورت فوزون در اختیار هست استفاده کرد و مردمان این منطقه بیابانی از خطر بی آبی نجات داد.