به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ثمره هاشمی ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از پروژه آب شیرین کن در شهرستان بندرلنگه در جمع خبرنگاران با تاکید بر غنی نبودن منابع آبهای زیرزمینی در این استان، استفاده از آب های سطحی و روی آوردن به تکنولوژی شیرین سازی آب دریا را بسیار ضروری دانست. وی همچنین استان هرمزگان را از جمله استانهای پیشتاز در زمینه استفاده از آبشیرین‌کن‌ها اعلام کرد.

امسال افزایش تعرفه آب نداریم

مدیرعامل آبفای کشور همچنین در پاسخ به اینکه آیا امسال افزایش تعرفه آب خواهیم داشت، اظهار داشت: علیرغم پیگیری‌های دو سه سال اخیر برای افزایش تعرفه به منظور نزدیک شدن به قیمت واقعی آب، تا کنون شرایط افزایش تعرف آب فراهم نشده است.

به گفته وی؛ در حال حاضر تنها یک چهارم قیمت تمام شده آب شرب از مشترکین دریافت می‌شود، درحالی که آب دارای یک ارزش ذاتی و اقتصادی است که متاسفانه در کشور ما اصلا به آن توجه نشده است.

اجرای صددرصدی طرح‌های مهر ماندگار آبفا تا پایان دولت دهم

مشاور وزیر نیرو در خصوص وضعیت اجرایی طرح های مهر ماندگار در روزهای پایانی دولت دهم، گفت: در بخش آب و فاضلاب 27 پروژه در قالب طرح‌های مهر ماندگار دارد که 12 طرح افتتاح و بهره برداری شده و 15 طرح نیز تا پایان این دولت صددرصد اجرا می‌شوند.

پیش‌بینی اعتبار برای طرح های فاضلاب در بودجه 92

ثمره هاشمی در ادامه به اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سال 92 اشاره کرد و اظهار کرد: اعتباراتی برای طرح‌های فاضلاب هرمزگان در این بودجه پیش بینی شده است اما رقم دقیق آن با اعلام جزییات بودجه 92 مشخص می‌شود.

به گفته این مقام مسئول؛ اجرای طرح های فاضلاب هزینه بالایی دارد و با تخصیص اعتبارات دولتی نمی توان این طرح‌ها را به بهره برداری رساند درنتیجه بایستی به دنبال تامین سایر منابع مالی از جمله اوراق مشارکت بود.

ثمره هاشمی افزود:در این رابطه آبفای کشور با فروش اوراق مشارکت در سال های 90 و 91 ،سهم شرکت‌های آب و فاضلاب را از فروش این اوراق پرداخت کرده که سهم هرمزگان نیز 200 میلیارد ریال بوده است.

مدیرعامل آبفای کشور به سند همکاری یک و نیم میلیارد یورویی با بانک توسعه اسلامی جهت همکاری‌های سه سال آینده اشاره کرد و گفت: برخی از طرح‌های فاضلاب هرمزگان را می‌توان در قالب این موافقت نامه گنجاند.

خروج دولت از سهام شرکت‌های آبفا تا سال 93

بنا به گفته مدیرعامل آبفای کشور؛ بر اساس پیش بینی قانون، دولت باید تا پایان سال 93 از سهام شرکت‌های آب و فاضلاب خارج شود که نخستین قدم در استای اجرای آن ادغام و یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی است.

وی اضافه کرد: در راستای اصل 44 قانون اساسی، شرکت‌های آب و فاضلاب در بخش های عمده از جمله بهره برداری، اتفاقات، امور مشترکین و در مجموع امور تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کرده اند. همچنین تلاش می کنیم تا تاسیسات مورد نیاز در بخش آب و فاضلاب توسط بخش خصوصی اجرا، بهره برداری و در مالکیت آنها قرار گیرد که اجرای پروژه های آبشیرین کن توسط بخش خصوصی از جمله این تلاش‌هاست.