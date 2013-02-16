به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد رضوی‌راد پیش از ظهر شنبه در همایش تربیت و تعالی فرماندهان واحدهای دانش‌آموزی و کانون‌های تخصصی که با حضور معلمان بسیجی همدان برگزار شد، اظهار کرد: رسالتی که امروز به دوش معلمان بسیجی و قشر فرهنگی جامعه است بسیاری سنگین و تأثیرگذار است.

رضوی‌راد عنوان کرد: یکی از رسالت‌های معلمان بسیجی تربیت انسان‌های صالح و مؤمن است که این امر مهم و ارزشمند به دست معلمان بسیجی تحقق می‌یابد که نشانگر ایثار و از خودگذشتگی معلمان بسیجی است.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از رسالت‌های مهم و تأثیرگذار معلم بسیجی اشاعه تفکر بسیجی در بین دانش‌آموزان و جوانان است که این امر مهم ادامه‌دهنده راه شهدا و رهبر کبیر انقلاب است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالحسین همدان با بیان اینکه معلمان بسیجی باید در تربیت فرزندان مؤمن و انقلابی این نظام اسلامی تلاش کنند، گفت: باید تفکر بسیجی را هر چه بیشتر در بین جوانان و نوجوانان گسترش داد.

وی در ادامه افزود: پیروزی انقلاب اسلامی وعده الهی بود که با رهبری حضرت امام خمینی(ره) و حضور آحاد مردم مسلمان ایران به پیروزی رسید و ثمره پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیداری اسلامی است که در جهان روز به روز بیشتر می‌شود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالحسین همدان با اشاره به امیدی که بیداری اسلامی به محرومان و مستضعفان جهان داده است، بیان داشت: بیداری اسلامی در جهان بارقه امید و پیروزی بر استکبار را در دل محرومان و مستضعفان جهان به وجود آورد.