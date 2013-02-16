لزوم جلوگیری از ساخت‌ و سازهای غیر مجاز در تنگک بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند عصر شنبه در نشست بررسی مشکلات محلات تنگکهای بوشهر اظهار داشت: منطقه تنگکها بیش از پنجهزار نفر جمعیت دارد و باید در این منطقه بهعنوان یک منطقه شهری برخی از اقدامات در کوتاه مدت و در اسرع وقت انجام شود.
وی اضافه کرد: ساخت سالن ورزشی چند منظوره، دبیرستان شش کلاسه، مرکز بهداشتی درمانی، سه پارک محلهای، توسعه فضای سبز، توسعه روشنایی با لامپهای تلسکوپی، رسیدگی به انشعابات آب، استادیوم چند منظوره، اسفالت خیابانها و معابر در این منطقه ضروری است.
استاندار بوشهر در ادامه بیان داشت: عملیات اجرایی این طرحها باید از اول اسفند امسال آغاز شود و حداکثر تا سه ماه یعنی در اردیبهشت سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات اجرایی این طرحها تامین شده است، افزود: زمینهای ساخت این طرحها باید حداکثر تا 48ساعت تامین و از اول اسفند عملیات اجرایی آنها آغاز شود.
تاکید بر ساماندهی و اجرا شدن طرحهای زیربنایی
حسنوند خاطرنشان ساخت: اجرای این طرحها بهعنوان فاز اول طرحهای عمران شهری تنگک محسوب میشود و در فاز بعدی این طرحها توسعه چشمگیری خواهد یافت.
وی با تاکید بر ساماندهی و اجرا شدن طرحهای زیربنایی در این منطقه شهری، ادامه داد: با بررسیهای انجام شده و تاکید ریاست جمهوری در عمران و آبادانی این منطقه، لازم است برخی طرحهای زیر بنایی که نیاز مردم منطقه است از اول اسفند اجرایی شود.
استاندار بوشهر با تاکید بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در تنگک، اضافه کرد: برای حفظ و صیانت از املاک و زمینهای دولتی در محله تنگک لازم است از ساخت و سازهای غیر مجاز در این محله جلوگیری و با افراد خاطی برخوردقانونی شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، مدیر کل ورزش و جوانان، مدیر کل دفتر فنی استانداری، مدیر کل امور شهری استانداری، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق و معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر نیز در این نشست ضمن اعلام آمادگی بر اجرایی شدن این طرحها، بر تسریع در ساخت آنها تاکید کردند.
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