شرایط بازنگری و تالیف کتاب های درسی سوم ابتدایی و اول متوسطه فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نداف عصر شنبه در هفتمین نشست شورای بررسی محتوای آموزشی و پرورشی در آموزش و پرورش استان سمنان تصریح کرد: تدوین سیاست های توانمند سازی آموزش نیروی انسانی با تاکید بر معلمان پایه های سوم ابتدایی و اول متوسطه نیز دارای اهمیت است.

وی افزود: از دو سال گذشته تا به حال محتوای کتاب های پایه دوم ابتدایی تغییر کرده و کتاب های این پایه ادامه دروس پایه اول ابتدایی است به گونه ای که کتاب های درسی پایه اول و دوم به یکدیگر پیوستگی دارد و همسو هستند.

رئیس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: کتاب های پایه دوم تغییر محتوایی و کتاب های پایه ششم ابتدایی جدید التالیف و دو کتاب تفکر و پژوهش و کار و فناوری به کتاب های درسی این پایه اضافه شده است.

نداف سپس گزارشی از اعتبار بخشی و ارزشیابی کتب جدید التالیف در سال گذشته ارائه کرد و افزود: اعتباربخشی مواد آموزشی یکی از مراحل مهم فرآیند برنامه ریزی و تدوین و تالیف آنها است.

وی گفت: قرار است نسخه اولیه کتاب های درسی پایه های سوم ابتدایی و اول متوسطه، نخست مورد بررسی و اعتبار بخشی معلمان، مدرسان تربیت معلم و کارشناسان قرار گیرد و مشکلات احتمالی آنها شناسایی و برطرف شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان شاخص عمومی دوره های آموزشی آموزش و پرورش استان را از شاخص استاندارد بالاتر دانست و افزود: این رقم در استان 15.14 درصد است.

نداف افزود: در اجرای اهداف و برنامه های اجرایی گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره كل آموزش و پرورش استان سمنان در سال تحصیلی 91-90 اجرای دو طرح ارزشیابی از رشته ها و اعتبار بخشی كتب درسی شاخه فنی و حرفه ای و كار دانش انجام شد.

وی گفت: این طرح با همكاری كارشناسان فنی وحرفه ای و هنر آموزان و مدیران مجری طرح در سطح شهرستان های سمنان، گرمسار، مهدیشهر، میامی، شاهرود و دامغان در سالجاری به پایان رسید.

نداف افزود: امسال گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی این اداره كل در شاخه فنی و حرفه ای و كار دانش مجری ارزشیابی از دو رشته ساختمان و نقشه برداری و اعتبار بخشی از چهار عنوان كتب رشته های فنی وحرفه ای شامل رسم فنی عمومی، مبانی دیجیتال، مبانی برق، فیزیك و آزمایشگاه انجام شد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: سه عنوان كتاب رشته های كار دانش شامل ترسیم نقشه های تركیبی، نقشه كشی معماری و حسابداری مقدماتی نیز در این برنامه ارزشیابی شد.

وی تصریح كرد: نتایج بدست آمده از اجرای این طرح برای اصلاح اهداف اجرایی رشته های مختلف درسی و نیز اصلاح كتب جدیدالتالیف به دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزش های فنی و حرفه ای و كاردانش سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ارسال شده است.

نداف از راه اندازی سامانه اعتبار بخشی کتاب های جدید برای اولین بار در این استان خبر داد و گفت: در سال تحصیلی 92 - 91 گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی این اداره کل با استفاده از این سامانه، اعتبار بخشی کتاب های جدید رشته های فنی وحرفه ای را انجام می دهد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: اجرای طرح با استفاده از این سامانه، سرعت در انجام کار، ارتباط آسان هنر آموزان با مولفان کتاب های درسی، صرفه جویی در هزینه و وقت و استفاده از نظرات هنرجویان در تالیف کتاب های جدید را بدنبال دارد و از ویژگی های آن است.

وی در خاتمه با اشاره به اعتبار بخشی دروس مختلف تصریح کرد: کارگاه مکانیک عمومی با کد 336.7 محاسبات فنی با کد 356 و درس کاربرد رایانه در حسابداری با کد 491.9شاخه فنی و حرفه ای در هنرستان های سمنان، شاهرود، گرمسار، دامغان و مهدیشهر از این سامانه بهره می برند.

در این نشست برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل محتوا برای افرادی که قرار است اعتبار بخشی را انجام دهند، معرفی مدرس از دانشگاه فرهنگیان استان سمنان برای همکاری در اعتبار بخشی، برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با روش تدریس جدید برای معلمان با اولویت دوره ابتدایی و تهیه بسته های آموزشی برای معلمانی که در اعتبار بخشی همکاری دارند مصوب شد.