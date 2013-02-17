بوستانهای شرق تهران با لاله ها بهاری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی با اعلام این مطلب گفت: همزمان با اجراي طرح استقبال از بهار و در آستانه نوروز، با هدف آراستگي محيط شهري، بوستانهای شرق تهران گلكاري شدند.

وی با اشاره به افزایش کیفیت فضای سبز افزود: گلکاری حاشیه خیابان ها و پیاده روها ،رنگ آمیزی نیمکت پارک ها و آماده سازی بوستانها از دیگر برنامه های اجرایی در طرح استقبال از بهار است.

معاون امور شهری شهرداری منطقه 8 گفت: بی تردید هر ساله هنگام فرا رسیدن عید نوروز، خانه تکانی شهر و محله با مشارکت شهروندان فهیم انجام می شود و امسال نیز همانند سنوات گذشته در پی همدلی و مشارکت عمومی شاهد شادابی و نشاط در محله ها خواهیم بود.

فرخی گفت: غبا رروبی مساجد، شست و شو و رنگ آمیزی نماها، پاکسازی برچسب ها و پوسترها از جداره های شهری، پاکسازی و نظافت گاردریلها، جداول و المانهای ترافیکی و.. از دیگر برنامه های خاصه معاونت امورشهری شرق تهران در آستانه فرا رسیدن فصل بهار است.

وی به برنامه های روز درختکاری اشاره کرد و گفت: امسال علاوه بر کاشت درخت در سطح بوستانها و محلات با حضور کار شناسان در مدارس، دانش آموزان با نحوه نگهداری گل و گیاه آشنا خواهند شد.وی افزود: توزیع بروشور نگهداری گیاهان آپارتمانی در بوستانهای شرق تهران از دیگر برنامه های روز درختکاری در شهرداری منطقه 8 است.

فرخی با اشاره به توزیع نهال رایگان با همکاری شورایاران در سطح محلات شرق تهران افزود: واحد فضای سبز شهرداری منطقه 8 با برگزاری ویژه برنامه های مختلف در بوستانها، اهمیت کاشت درخت را برای شهروندان تشریح می کنند.