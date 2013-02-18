بسترهای ورزش همگانی در خراسان جنوبی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد بعد از ظهر دوشنبه در شورای ورزش همگانی استان، با بیان اینکه باید بسترهای برگزاری ورزش های همگانی در استان فراهم شود، اظهارداشت: این ورزش ها باید بر ای تمام اقشار جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه باید حداقل ها در این راستا رعایت شود، افزود: در این زمینه باید شورای ورزش های همگانی بیش از گذشته فعالیت داشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه دیدگاه های مختلفی در زمینه ورزش های همگانی وجود دراد، افزود: استفاده بهینه از امکانات و تجیهزات باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی هم در این نشست با بیان اینکه باید از فضاهای ورزشی موجود در استان استفاده بهینه شود، افزود: هم اکنون در ادارات نیز فضاهای مناسبی وجود داشته و باید مورد استقبال عمومی قرار گیرد.

فرشته اسدزاده با بیان اینکه برخی از مناطق موجود که هم اکنون پیاده روی عمومی در آن می شود نیازمند مرمت است، افزود: با ایجاد فضاهای زیبا در این مناطق می توان استقبال مردم از این فضاها را بیشتر کرد.