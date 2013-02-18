تساوی نمایندگان مازندران در دوم فوتبال دسته کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز بازیهای مرحله دوم مسابقات دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور در منطقه شمال و در مهمترین دیدارها عصر دوشنبه تیم مدعی پیام صنعت آمل ( کاچیلا) در ورزشگاه شهدای لیتکوه این شهر میزبان تیم پارس فوتبال چالوس بود ودر پایان با تساوی بدون گل برابر میهمان خود متوقف شد.

در این دیدار و به دلیل حساسیت بازیها برای صعود به لیگ دسته دوم باشگاه های کشور ، دو تیم بازی محتاطانه ای را به نمایش گذاشتند. در دیگر دیدار این گروه، تیم های هیئت فوتبال بابل و شهرداری جویبار دو نماینده دیگر مازندران در جویبار به مصاف هم رفتند که نتیجه این بازی هم گلی در بر نداشت.

تیم های پیام صنعت آمل( کاچیلا)، هیئت فوتبال بابل، شموشک نوشهر، شهرداری جویبار و پارس فوتبال چالوس پنج نماینده مازندران هستند که بر اساس گروه بندی فدراسیون فوتبال در یک گروه قرار گرفتند.

بر اساس قرعه کشی 18 تیم صعود کننده به مرحله دوم مسابقات دسته سوم فوتبال باشگاههای کشور، پنج تیم مازندرانی به همراه تیم پیروزی شیروان در گروه سوم شش تیمی این مسابقات قرار گرفتند.

بازیهای هفته دوم این مسابقات نیز روز دوشنبه هفته آینده برگزار می شود. مسابقات امسال لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور با حضور 72 تیم در 9 گروه هشت تیمی در مرحله گروهی برگزار واز هر گروه دو تیم به مرحله دوم این مسابقات صعود کردند.

در پایان مرحله دوم این مسابقات، چهار تیم برتر به مسابقات فصل آینده لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور صعود خواهند کرد.