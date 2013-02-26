معرفی دانشگاههای پرمتقاضی در جذب استاد پزشکی/ دریافت مجوز استخدام 4هزار نفر

دکتر انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات جذب هيات علمي علوم پزشکی اظهار داشت: نیازهای دانشگاههای کشور برای جذب اعضای هیات علمی محدود نیست و با توجه به گسترش رشته های تحصیلی و تکلیف برنامه پنجم توسعه برای افزایش نسبت استاد به دانشجو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاههای علوم پزشکی کشور به دنبال افزایش سرعت جذب و تعداد هیات علمی است.

وی با تاکید بر برنامه های معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای رسیدن به استانداردها و شاخص های مدنظر در برنامه پنجم توسعه برای جذب هیات علمی گفت: براساس تقسیم بندی های انجام شده امسال 800 سهمیه جذب هیات علمی در برنامه داریم و مجوز جذب 4 هزار نفر را نیز برای سال آینده دریافت کرده ایم.

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: براین اساس جذب هیات علمی در دو بخش دانشگاههای تازه تاسیس و نیز دانشگاههای بزرگ کشور برای افزایش درصد ضریب استاد به دانشجو انجام می پذیرد.

دکتر محسنی بندپی با اشاره به نسبت دانشجو به استاد در دانشگاههای مختلف کشور افزود: این نسبت در دانشگاه علوم پزشکی اراک 11.4 به یک، در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 14.5 به یک، علوم پزشکی ارومیه 10.5 به یک، علوم پزشکی اصفهان 13.5 به یک، علوم پزشکی اهواز 13.1 به یک، علوم پزشکی ایلام 15.8 به یک و علوم پزشکی زابل 10 به یک است که این ضرایب مربوط به مقاطع مختلف تحصیلی خواهد بود.

رئیس مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیشترین سهمیه درنظر گرفته شده برای جذب هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی را در این بازه زمانی مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی و در رده بعدی دانشگاههای علوم پزشکی اهواز و اصفهان و تبریز با توجه به گسترش این دانشگاهها و حرکت کردن به سمت تحصیلات تکمیلی، عنوان کرد و گفت: در همین حال در جذب هیات علمی، نگاهی هم به دانشگاههای تازه تاسیس در آبادان، بهبهان، ایرانشهر، تربت حیدریه و دزفول و جهرم داشته ایم.

وی با تاکید بر نگاه عادلانه وزارت بهداشت برای جذب اعضای هیات علمی در دانشگاههای تازه تاسیس و نیز دانشگاههای بزرگ خاطرنشان کرد: رشته های تحصیلی مدنظر نیز براساس نیاز دانشگاهها در مقاطع مختلف تحصیلی تقسیم بندی شده و متمرکز نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی از تدوین جدولی برای تعیین و تعریف شاخص های جذب اعضای هیات علمی براساس مقاطع تحصیلی و نیاز دانشگاهها خبر داد که براساس این جدول که تا هفته آینده آماده خواهد شد نیاز مقاطع مختلف تحصیلی برای نسبت استاد به دانشجو شکل استانداردهای دنیا به خود می گیرد. برای مثال برپایه این شاخص ها در مقطع PHD و فوق تخصص برای هر دو دانشجو یک استاد، در دوره تخصص برای هر 5 دانشجو یک استاد و برای پزشکی علوم پایه برای هر 6 نفر یک استاد باید به خدمت گرفته شود.

به گفته وی وزارت بهداشت برای سال آینده حدود 4 هزار سهمیه جذب هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی دارد که این مهم، در دو بازه زمانی شهریورماه و اسفندماه 92 و در هر مرحله 2 هزار سهمیه اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، ثبت نام اینترنتی نهمین فراخوان جذب اعضا هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور تا 17 اسفندماه ادامه دارد.