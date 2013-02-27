قاچاقچی مواد مخدر در زندان ساری اعدام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم اعدام قاچاقچي مواد مخدر با حضور دادستان مرکز استان صبح امروز درزندان ساري به اجرا درآمد.

حجت الاسلام اسدالله جعفري، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در حاشيه اجراي اين حکم اظهار داشت: اين فرد داراي سوابق متعدد کيفري در امر خريدو فروش مواد مخدر بوده که پرونده اخير پس از رسيدگي و طي مراحل مختلف قضايي، منجر به صدور حکم اعدام شدواين حكم امروز در محوطه زندان مرکز استان به اجرا در آمد.

وی افزود: بارها هشدار داده کساني که در امر توزيع، حمل و خريد و فروش مواد مخدر اقدام مي کنند بايد بدانند اگر دست از فعاليت خود برندارند و در مسير اصلاح قرار نگيرند اين چنين آينده اي در انتظار آنان خواهد بود.

جعفری گفت: دستگاه قضايي بر اساس قانون به وظيفه خود عمل خواهد کرد.

اين مقام قضايي استان به خانواده ها توصيه کرد: مراقبت لازم را در باره ارتباط فرزندانشان با افراد خاطي خصوصا با کساني که در خريدو فروش مواد مخدر فعاليت دارند داشته باشند تا در دام اين سوداگران مرگ گرفتار نشوند.

