به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، با اشاره به حضور تیم ویژه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مناطق جنوبی کشور، افزود: حمله آمریکا به ۲ فروند از تجهیزات ناجی که بخشی از ظرفیت اورژانس دریایی هستند و برای انتقال بیماران و مجروحان جزایر به مراکز درمانی مرکز استان مورد استفاده قرار می‌گیرند، بیانگر عمق دشمنی آمریکا با ملت ایران است و نشان می‌دهد که حتی تجهیزات و امکاناتی که برای نجات جان بیماران و انتقال مجروحان مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز از حملات دشمن در امان نیستند.

وی با تأکید بر اینکه جنایت آمریکا در حوزه سلامت قابل چشم‌پوشی نیست، گفت: با وجود حملات دشمن، کادر سلامت همچون نیروهای مسلح، مجاهدانه پای کار هستند و به ارائه خدمات به مردم ادامه می‌دهند و اجازه نخواهند داد خدمات سلامت مردم متوقف شود.

اسحاقی ادامه داد: با هماهنگی‌هایی که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت انجام داد، مقرر شد برای تخصیص آمبولانس به جزایر و به‌ ویژه جزیره قشم، سازمان منطقه ویژه اقتصادی با تخصیص منابع و ایفای تعهدات اجتماعی خود در حوزه سلامت، ورود جدی داشته باشد.

وی افزود: امیدواریم با تعهدی که سازمان منطقه ویژه اقتصادی داده است، در یک ماه آینده بخش عمده مشکل سرمایشی بیمارستان قشم نیز حل شود و این بیمارستان بتواند با ظرفیت مناسب‌تری به مردم خدمات ارائه کند.

اسحاقی همچنین با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت جزایر، گفت: ارتقای ظرفیت خون و همچنین تأمین تجهیزات مصرفی و ملزومات پزشکی مورد نیاز بیمارستان‌ها و مراکز جامع سلامت جزایر نیز انجام شد تا مراکز درمانی بتوانند در شرایط موجود خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کنند.