شهاب مهربان کارگردان فیلم کوتاه «به صدای زمین گوش کن» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شکلگیری ایده اولیه این فیلم گفت: داستان فیلم درباره ۲ زوج است؛ یک زوج میانسال و یک زوج جوان که در آستانه جدایی قرار دارند. زوج میانسال طبق عادتی که دارند، ناخواسته گفتگوهای همسایه جوان خود را شنیده و در خلال این شنیدن، به حقیقتی درباره زندگی مشترک خود پی میبرند.
وی افزود: سالها در دفتری فعالیت میکردم که صاحب ساختمان، مدیر یک انتشارات بود و عادت داشت با صدای بلند صحبت کند. یک روز متوجه شدم درباره من صحبت میکند. موضوع خاصی نبود اما همان اتفاق ساده برایم جذاب شد و به این فکر کردم که در زندگی آپارتمانی امروز، شنیدن ناخواسته حرفهای دیگران میتواند دستمایه یک روایت سینمایی باشد. این ایده را وارد یک بستر اجتماعی کردم تا قصهای شکل بگیرد که در عین شیرینی، در پایان نیز مخاطب را غافلگیر کند.
مهربان با اشاره به آغاز اکران مستقل فیلمهای کوتاه در قالب «قرار» به همت انجمن سینمای جوانان ایران، این اتفاق را نقطه عطفی برای سینمای کوتاه دانست و گفت: تا پیش از این، فیلم کوتاه عمدتا در جشنوارهها دیده میشد و بعد از پایان مسیر جشنوارهای، عمر نمایش آن نیز تمام میشد. اما اکنون نگاه حرفهایتری به این حوزه شکل گرفته و فیلم کوتاه در حال تبدیل شدن به رسانهای مستقل است، نه صرفاً پلی برای رسیدن به سینمای بلند.
وی ادامه داد: همین خبر اکران فیلم من باعث شد برای ساخت اثر بعدیام قرارداد ببندم. این یعنی اکران حرفهای، برای فیلمساز اعتبار و فرصت تازه ایجاد میکند. اگر تبلیغات مناسب انجام شود و مردم فیلمها را ببینند، تهیهکنندگان نیز با انگیزه بیشتری وارد حوزه فیلم کوتاه خواهند شد، زیرا خروجی سرمایهگذاری آنها روی پرده سینما دیده میشود.
این فیلمساز با تأکید بر اینکه سینمای کوتاه بیش از هر چیز به ورود سرمایه نیاز دارد، اظهار کرد: بسیاری از تهیهکنندگان فیلم کوتاه با نگاه اقتصادی وارد این عرصه نمیشوند، اما همین اکران عمومی میتواند دستکم اعتبار حرفهای برای آنها ایجاد کند و در آینده زمینه بازگشت سرمایه را نیز فراهم سازد.
کارگردان «به صدای زمین گوش کن» همچنین معتقد است اکران عمومی فیلمهای کوتاه، کیفیت تولیدات این حوزه را نیز ارتقا خواهد داد و گفت: وقتی فیلمساز بداند اثرش قرار است برای مخاطب عام روی پرده سینما نمایش داده شود، ناگزیر به استانداردهای حرفهایتر و توجه بیشتر به روایت و مخاطب فکر میکند. در سالهای گذشته گاهی فیلمهایی ساخته میشد که صرفاً برای حلقهای محدود از فیلمسازان قابل فهم بود، اما نمایش عمومی باعث میشود نگاه به مخاطب جدیتر شود.
وی درباره ظرفیت فیلم خود برای ارتباط با مخاطبان نیز اظهار کرد: «به صدای زمین گوش کن» به موضوعی میپردازد که برای بسیاری از مردم ملموس است و همین میتواند باعث ارتباط بهتر مخاطبان با فیلم شود. تجربه نمایش فیلم در جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز نشان داد که بازخورد مخاطبان بسیار مثبت بود و بسیاری از تماشاگران با آن ارتباط برقرار کردند.
مهربان در ادامه، آینده اکران «قرار» را امیدوارکننده توصیف و بیان کرد: اگر این مسیر ادامه پیدا کند، فیلم کوتاه دیگر صرفاً سکوی پرتاب به سینمای بلند نخواهد بود، بلکه به یک مدیوم مستقل تبدیل میشود که مخاطب، اقتصاد و هویت حرفهای خودش را دارد. این اتفاق میتواند انگیزه فیلمسازان را برای تولید آثار باکیفیتتر افزایش دهد.
وی در پایان یکی از مهمترین عوامل موفقیت این طرح را تبلیغات گسترده دانست و افزود: خوشبختانه از همین حالا نشانههای جدی گرفتن تبلیغات دیده میشود؛ از بیلبوردها گرفته تا اطلاعرسانی رسانهای. مهمترین مسئله این است که مخاطب عادی به سالن سینما بیاید، نه فقط خانواده و دوستان فیلمسازان. اگر این اتفاق رخ دهد، اکران فیلم کوتاه به یک جریان پایدار تبدیل خواهد شد.
«قرار» دوم اکران فیلمهای کوتاه در روزهای زوج و سانس ۱۶ تا ۱۷ در سینماهای منتخب اعلام شده در سراسر کشور در جریان برگزاری و بلیت آن از طریق تمامی سامانههایهای فروش قابل تهیه است.
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