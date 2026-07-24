اولین آلبوم «موسیقی تئاتر» منتشر شد؛ آغاز یک مسیر مهم

به گزارش خبرنگار مهر، «موسیقی تئاتر» عنوان یکی از تازه ترین محصولات مرتبط با فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر با هنرمندی سعید ذهنی توسط موسسه فرهنگی هنری «زُروان» به مدیریت ارشام مودبیان در دسترس شنوندگان و علاقه مندان موسیقی تئاتر قرار گرفته است.

ارشام مودبیان مدیر هنری نشر و مهندس صدای پروژه با انتشار یادداشتی درباره این پروژه نوشته است: «این آلبوم با هدف پاسداشت، ثبت و معرفی بخشی از میراث موسیقی تئاتر ایران و در راستای اعتلا و ارتقای جایگاه موسیقی تئاتر منتشر شده است. این مجموعه، گزیده‌ای از آثار اوریژینال موسیقی نمایش‌هایی است که طی سال‌های گذشته در سالن‌های حرفه‌ای تئاتر کشور به روی صحنه رفته‌اند. تمامی قطعات این آلبوم به آهنگسازی استاد سعید ذهنی، آهنگساز و مدرس دانشگاه، خلق و تولید شده‌اند.

بخش قابل توجهی از موسیقی‌های ارزشمند تئاتر ایران، پس از پایان اجرای نمایش‌ها کمتر در دسترس علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار می‌گیرد. بنابراین انتشار این آلبوم، تلاشی برای ثبت و ماندگاری بخشی از این میراث هنری و فراهم کردن امکان دسترسی مخاطبان به آثار شاخص موسیقی تئاتر است. به همین جهت انتشار این مجموعه، آغازگر مسیری برای معرفی، مستندسازی و انتشار آثار برجسته موسیقی تئاتر ایران باشد و زمینه را برای توجه بیشتر به این شاخه مهم و تأثیرگذار از هنرهای نمایشی فراهم کند.»

سعید ذهنی هم درباره این آلبوم توضیح داده است: «موسیقی تئاتر، مانند موسیقی فیلم، بخش مهمی از میراث فرهنگی و هنری معاصراست. اما تاکنون کمتر فرصت انتشار و شنیده شدن مستقل داشته است. پس هدف از انتشار این مجموعه معرفی جایگاه مستقل موسیقی تئاتر و فراهم سازی امکان دسترسی مخاطبان گسترده تر به این آثار ارزشمند است.

بسیاری از موسیقی های تئاتر به دلیل محدودیت اجراها و ظرفیت سالن ها کمتر شنیده می شوند؛ از این رو مجموعه «زُروان» این آلبوم را با هدف حفظ، معرفی و بازشنیدن این آثار منتشر نموده است.

این مجموعه نخستین آلبوم از موسیقی های اورجینال ساخته شده برای تئاتر است؛ البته انتشار مجموعه های بعدی نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم این آلبوم پلی میان موسیقی تئاتر و مخاطبان امروز ایجاد کرده و به شناخت و ماندگاری بیشتر این هنر کمک کند.»

«تاج محل - ۱۳۸۳» به کارگردانی امیر دژاکام اجرا شده در خانه نمایش اداره تئاتر، «رابعه - ۱۳۸۳» به کارگردانی حسین سحرخیز اجرا شده در تالار وحدت، «پرنیان هفت رنگ - ۱۳۸۸» به کارگردانی کوروش زارعی اجرا شده در تالار وحدت، «هاملت با سالاد فصل - ۱۳۸۸» به کارگردانی هادی مرزبان اجرا شده در تماشاخانه سنگلج، «ضیافت شیطان - ۱۳۸۳» به کارگردانی امیر دژاکام اجرا شده در تالار اصلی تئاتر شهر، «لبخند باشکوه آقای گیل - ۱۳۸۶» به کارگردانی هادی مرزبان اجرا شده در تالار اصلی تئاتر شهر، «حریر سرخ صنوبر - ۱۳۸۵» به کارگردانی شکرخدا گودرزی اجرا شده در تالار قشقایی تئاتر شهر، «لیلی و مجنون - ۱۳۸۳» به کارگردانی امیر دژاکام اجرا شده در تالار اصلی تئاتر شهر، «ملودی شهربارانی - ۱۳۸۴» به کارگردانی هادی مرزبان اجرا شده در تالار اصلی تئاتر شهر، «نظمیه زنان - ۱۳۹۱» به کارگردانی اصغر خلیلی اجرا شده در تالار قشقایی تئاتر شهر، «هملت شاهزاده کوچولوی دانمارک - ۱۳۸۸» به کارگردانی رضا بابک اجرا شده در تماشاخانه ایرانشهر عنوان آثار نمایشی هستند که موسیقی آنها در این آلبوم گنجانده شده اند.