تردد ۸۰ هزار زائر اربعین حسینی از مرز مهران طی ۲۴ ساعت گذشته

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع ۸۰ هزار و ۹۶۷ نفر از مرز بینالمللی مهران تردد کردهاند.
وی اظهار کرد: از این تعداد، ۷۴ هزار و ۶۲۹ نفر از کشور خارج شده و ۶ هزار و ۳۳۸ نفر نیز وارد کشور شدهاند.
فرماندار مهران با اشاره به افزایش تردد زائران از این گذرگاه مرزی افزود: مرز بینالمللی مهران با آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، خدماتی و امنیتی، در حال ارائه خدمات به زائران و مسافران است.
نعمتی تأکید کرد: تمهیدات لازم برای تسهیل تردد، خدماترسانی مطلوب و تأمین امنیت زائران در این مرز اندیشیده شده است.
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