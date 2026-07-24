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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۹

تردد ۸۰ هزار زائر اربعین حسینی از مرز مهران طی ۲۴ ساعت گذشته

تردد ۸۰ هزار زائر اربعین حسینی از مرز مهران طی ۲۴ ساعت گذشته

ایلام - فرماندار مهران از تردد ۸۰ هزار زائر اربعین حسینی از مرز مهران طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع ۸۰ هزار و ۹۶۷ نفر از مرز بین‌المللی مهران تردد کرده‌اند.

وی اظهار کرد: از این تعداد، ۷۴ هزار و ۶۲۹ نفر از کشور خارج شده و ۶ هزار و ۳۳۸ نفر نیز وارد کشور شده‌اند.

فرماندار مهران با اشاره به افزایش تردد زائران از این گذرگاه مرزی افزود: مرز بین‌المللی مهران با آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امنیتی، در حال ارائه خدمات به زائران و مسافران است.

نعمتی تأکید کرد: تمهیدات لازم برای تسهیل تردد، خدمات‌رسانی مطلوب و تأمین امنیت زائران در این مرز اندیشیده شده است.

کد مطلب 6897277

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